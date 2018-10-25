Первые комплексы "Триумф" появятся в Турции в 2019 году

Российские зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" начнут вставать на боевое дежурство в Турции уже в октябре 2019 года. А пока вооруженные силы Республики отбирают специалистов, которые будут служить на ЗРК. В начале следующего года их отправят в Россию на обучение, пишет агентство ТАСС со ссылкой на министра национальной обороны Хулуси Акар.

Также глава военного ведомства заверил, что у турецких союзников по НАТО проблем с С-400 не будет, и напомнил: российские комплексы Анкара начала покупать только потому, что США и Европа проигнорировали запросы Турции на поставку своих ЗРК.

Сейчас, уточнил Акар, Турция не просто приобретает российские С-400, но также получает знания и возможность производить "Триумфы" на своей территории.

C-400 – самый современный российский комплекс ПВО средней и большой дальности. Сейчас он вооружается ракетой с радиусом действия до 250 километров. Однако недавно была испытана ее новая модификация, способная достать любую воздушную цель на расстоянии до 400 километров.