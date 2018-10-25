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Антропология 27 минут назад
Археологи обнаружили на американском континенте самые древние орудия для охоты
Долгое время историки и антропологи считали, что первыми американцами были представители культуры Кловис, которые около 13 тысяч лет назад пересекли перешеек, существовавший на месте Берингова пролива.
Однако в последние годы исследователи получают всё больше генетических и археологических доказательств в пользу того, что первые люди начали заселять Америку гораздо раньше. По самым смелым оценкам, она могли появиться в Новом Свете более ста тысяч лет назад.
Новая работа археологов из Техасского университета A&M подтверждает несостоятельность традиционных представлений. В ходе раскопок в комплексе Баттермилк Крик (Buttermilk Creek Complex) они обнаружили артефакты возрастом до 15,5 тысячи лет.
"Улов" учёных составили фрагменты каменных молотов, поломанные ножи и инструменты, а также 11 наконечников копий. Это самые древние орудия для охоты, когда-либо найденные в Америке.
Ведущий автор исследования профессор антропологии Майкл Уотерс (Michael Waters) отмечает, что большинство артефактов имеют длину 7-10 сантиметров. Анализ показал, что наконечники копий были изготовлены из кремнистого сланца.
"Нет сомнений, что это оружие использовалось для охоты в этом регионе в то время. Открытие имеет большое значение, потому что почти на всех участках [периода] "до Кловиса" были найдены каменные инструменты, но наконечники копий ещё ни разу никто не находил", — поясняет Уотерс.
По его словам, такая находка – мечта каждого археолога, поскольку это явное доказательство существования довольно развитых "докловисных" общин.
Дело в том, что ранее считалось, что именно представители культуры Кловис первыми в Америки начали использовать копьеобразные инструменты для охоты на животных, включая мамонтов, мастодонтов и других представителей мегафауны. Отличительная черта таких орудий – вертикальные желобки по обеим сторонам основания наконечников, пишет журнал Science.
Возраст артефактов такого рода оценивался в 13-12,7 тысячи лет, а находили их в самых разных уголках материка. Собственно, из-за такой широкой географии первая гипотеза о заселении Америки людьми культуры Кловис считалась правомерной почти столетие.
Однако в 1997 году на территории Южной Америки, в Чили, впервые были найдены орудия возрастом 14,5 тысячи лет. Именно тогда общепринятая теория заселения Америки дала первую трещину. Когда же находок не в её пользу стало ещё больше, исследователи пришли в замешательство: они не могли понять, когда именно прибыли первые переселенцы и кем они были. И, что ещё хуже, у учёных не было возможности идентифицировать принадлежность "докловисных" инструментов, поскольку они не имели легкоузнаваемого "стиля" (каких-то отличительных черт).
Теперь же специалисты получили новое убедительное свидетельство в пользу присутствия в Америке ещё более ранних людей, которые умели изготавливать сложные (по меркам того времени) орудия для охоты, разделывания пищи, строительства и так далее.
Более того, именно находки команды Уотерса помогли выявить одну закономерность. Найденные в Техасе наконечники копий не имели вертикальных желобков, характерных для "кловисных", зато почти все они заметно сужаются к месту прикрепления к основанию.
Уотерс также отмечает, что люди, населявшие район близ комплекса Баттермилк-Крик, круглый год имели доступ к пресной воде. В этом месте протекает ручей (собственно, отсюда и название локации, так как слово "creek" в переводе с английского – "ручей"). Сегодня историки сходятся во мнении, что аборигены проживали там постоянно как минимум в течение десяти тысяч лет.
Кстати, влажная среда немного осложнила работу учёных: они не могли провести традиционный радиоуглеродный анализ для датировки находок. Вместо этого команда прибегла к методике под названием оптически стимулируемое люминесцентное датирование. Этот метод показывает, когда частицы кварца в осадочных отложениях в последний раз подвергались воздействию солнечного света. Измерения показали, что археологическому слою, в котором были найдены артефакты, от 13,5 до 15,5 тысячи лет.
"Результаты расширили наши представления [о жизни] ранних людей. Заселение Северной и Южной Америки в конце последней ледниковой эпохи было сложным процессом, и эта сложность проявляется в их (людей – прим. ред.) генетической летописи. Теперь мы начинаем видеть, что эта сложность отражается и в археологических данных", — говорит Уотерс.
Примечательно, что артефакты находились под более "молодым" археологическим слоем, в котором ранее были найдены инструменты времён культуры Кловис.
Впрочем, пока что сложно сказать, были ли её представители потомками более ранних переселенцев, которым принадлежали найденные инструменты. Есть версия, что они могли перенять технологии изготовления орудий, слегка усовершенствовать их и затем распространить по континенту.
С другой стороны, вполне возможно, что первые жители мигрировали на континент и развивали свои традиции независимо.
Указать на наличие либо отсутствие каких-либо связей может лишь генетический анализ останков людей.
"Мы только начинаем искать ответы", — заключает Уотерс.
Научная статья с более подробным описанием этого исследования опубликована в журнале Science Advances.
Кстати, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о любопытной версии заселения Америки, согласно которой первые жители континента попали на него вовсе не по суше.
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