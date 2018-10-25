Потоп на Кубани. Фотолента

Двое жителей Краснодарского края погибли из-за паводка, еще три человека получили травмы и один пропал без вести. Наводнение разрушило мост, затопило железную дорогу и около 2 тысяч домов. В городе Сочи, а также в Туапсинском и Апшеронском районах объявили режим чрезвычайной ситуации.