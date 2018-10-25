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25 октября 201818:59

Финансовый кризис в "Анжи": РФС запретил регистрировать игроков

fc-anji.ru

Российский футбольный союз в лице своего юридического органа – палаты по разрешению споров, — запретила клубу премьер-лиги "Анжи" регистрировать новых игроков. Причиной стало обращение футболиста команды из Махачкалы Вадима Афонина о невыплате денег по контракту.

Палат РФС приняла решение, во-первых, удовлетворить "заявление футболиста-профессионала Афонина В.С. в отношении ООО "ФК "Анжи" г. Махачкала о взыскании задолженности по трудовому договору в полном объёме. Обязать ООО "ФК "Анжи" г. Махачкала выплатить футболисту-профессионалу Афонину В.С. задолженность".

В решении палаты также говорится: "Применить к ООО "ФК "Анжи" г. Махачкала запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ООО "ФК "Анжи" г. Махачкала в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Афониным В.С."

Финансовая ситуация в команде из столицы Дагестана давно уже стала критической. Долги "Анжи" по разным данным составляют от 700 до 800 млн рублей, при этом от 300 до 350 млн рублей клуб задолжал по зарплате сотрудникам и по контрактам игрокам и тренерам.

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