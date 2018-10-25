Денежное довольствие военнослужащих и военные пенсии вырастут
О стратегической стабильности речь шла на встрече президента с высшими офицерами по случаю их назначения на новые должности. Владимир Путин подчеркнул: Россия строго соблюдает обязательства в сфере международной безопасности. Она открыта для диалога, но должна делать все для собственной защиты, в том числе постоянно модернизировать вооруженные силы. Президент подвел итоги работы военных и сотрудников спецслужб — а также определил им задачи на ближайшее будущее.
Для каждого из офицеров, приглашенных сегодня в Кремль, в Александровский зал, это событие, без сомнения, станет одним из самых главных в карьере. Ведь можно сказать, что они получают назначение лично от Верховного главнокомандующего. И возможно кто-то из них уже прямо сегодня отправится к новому месту службы.
Сегодня в одном строю Герои России, боевые офицеры и адмиралы. Президент обращается к ним — он рассчитывает, что новые полномочия и должности позволят офицерам полнее раскрыть профессиональный потенциал. Одно из ключевых направлений — развитие Вооруженных сил.
"Россия никому не угрожает. Мы строго соблюдаем принятые на себя обязательства в сфере международной безопасности и контроля за вооружениями. Но всегда открыты для конструктивной партнерской работы в интересах стабильности в мире. При этом наш долг сделать все необходимое для надежной защиты родины, защиты от любых потенциальных угроз", — подчеркнул Путин.
Армия и флот получают новое вооружение. Главный акцент — на разработку и постановку в войска перспективных образцов оружия и техники.
Ракетные войска стратегического назначения готовятся принять на вооружение новейшие "Сарматы". Это тяжелая ракета, способная нести до 20 боевых блоков. Для "Сармата" нет непреодолимых преград.
А гиперзвуковой "Авангард" — сама по себе уникальная разработка. Меняет курс, высоту и скорость полета так, что его почти невозможно перехватить. Создание крылатой ракеты с ядерным двигателем — вообще революционный прорыв. Для нее нет ограничений по дальности. Совершенное оружие. Авиационные комплексы "Кинжал" — уже на боевом дежурстве. Его цели — наземные пункты управления и целые корабельные группы.
"Многие из них уже в ближайшее время будут готовы к серийному производству. По своим тактико-техническим характеристикам они заметно опережают зарубежные разработки, а некоторые просто не имеют аналогов", — отметил президент России.
Совсем недавно завершились самые масштабные за всю историю России маневры "Восток-2018" — совместно с Китаем и Монголией. Президент просит особое внимание уделять развитию воинских традиций и воспитанию молодого поколения. Специально для этого было создано Главное военно-политическое управление.
"У личного состава Вооруженных сил настрой боевой. Готовность защиты Отечества высокая. Разрешите заверить, что задачи любой сложности будут гарантированно выполнены", — заверил начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.
Отдельно Путин отмечает, что за 9 месяцев этого года сотрудниками ФСБ предотвращено 15 терактов.
"За этими показателями спасенные жизни наших людей. Необходимо и дальше действовать столь же решительно и эффективно, в тесной координации с Национальным антитеррористическим комитетом, последовательно снижать уровень террористической угрозы", — заявил руководитель страны.
В работе полиции глава государства отмечает улучшения. Росгвардии ставит новые задачи.
"Особо обращаю внимание — необходимо серьезно усилить контроль в сфере оборота оружия. Жду от вас здесь конкретных предложений, в том числе и законодательного характера".
Государство в свою очередь будет укреплять социальные гарантии военнослужащих.
"С 1 октября 2019 года с учетом принятого решения об индексации денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц, увеличится на 4,3%, а военные пенсии также с 1 октября будущего года будут дополнительно проиндексированы еще на 2%. Таким образом, общий рост военных пенсий составит 6,3%", — проинформировал российский лидер.
Он поручил правительству учесть это при составлении федерального бюджета на 2019-2021 годы.
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