Полиция подтвердила, что бомбу Де Ниро, Обаме и Соросу отправлял один человек

Стали известны подробности инцидентов с бомбами, которые обнаружили у себя представители американской Демократической партии Барак Обама, Джордж Сорос, Билл и Хиллари Клинтоны, а также актер Роберт Де Ниро. Оказалось, у зловещих посылок один отправитель, сообщает TMZ.

На посылке с бомбой, которую 25 октября обнаружил охранник здания, где находится нью-йоркский ресторан Роберта Де Ниро, оказался тот же обратный адрес, что и у аналогичных бандеролей, поступивших к другим знаменитостям.

"Офис Дебби Вассерман Шульц", — значилось на упаковке. Что это значит, и кем может быть таинственный отправитель, полиция не может установить до сих пор.

Всех получателей самодельных взрывных устройств объединяет нелюбовь к Трампу.

К счастью, пока от содержимого жутких посылок никто не пострадал.

Стражи порядка расследуют эти инциденты.