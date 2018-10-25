Полицейский спас детей из затопленного детсада

Сотрудник полиции в среду спас 13 детей из подтопленного детского сада в Туапсе Краснодарского края.

Как передает ТАСС, об этом проинформировала общественность официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк.

По ее словам, в свободное от службы время лейтенант полиции Степан Мерзликин пришел к детскому саду "Голубая стрела" в Туапсе, чтобы забрать своего ребенка. Увидев, что уровень воды из-за непогоды стал очень высок на территории дошкольного учреждения, полицейский вместе работниками детсада начал выносить из помещения детей и передавать их прибывшим сотрудникам МЧС России.

Всего было эвакуировано 90 малышей, 13 из которых лично вынес Мерзликин. В настоящее время здоровью детей ничего не угрожает.

Мощнейшие дожди в Краснодарском крае затопили 30 населенных пунктов, повреждены автомобильные дороги и железнодорожные пути,

задержаны поезда, разрушено несколько мостов и подходов к ним.

Имеются перебои с электро- и газоснабжением, без воды остался Туапсе, в котором проживают более 60 тысяч человек. В Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи введен режим чрезвычайной ситуации.

Жертвами стихии стали два человека, один пропал без вести. Метеорологи предупреждают о том, что 26 октября на территории Кубани ожидаются сильные ливни с грозами, градом и порывистым ветром.