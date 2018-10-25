Баскетбольные "Химки" снова проиграли в Евролиге

Матчем в Милане стартовал очередной тур баскетбольной Евролиги. Местный "Армани Олимпия" принимал подмосковные "Химки". Игра двух середняков турнира получилась весьма показательной и завершилась победой итальянцев с минимальным счетом 81:80.

Итальянцы начали встречу активнее, но химчане не отставали и уступили в стартовой четверти всего 3 очка – 20:23. Зато второй отрезок матча получился у гостей гораздо более успешным и "Химки" повели – 45:39.

Но затем "качели" качнулись в другую сторону и снова вперед вышли хозяева – 66:62. В последней четверти гости догоняли, догоняли, но не догнали. Это четвертое поражение подмосковной команды в четырех турах.

Результаты других матчей дня: "Анадолу Эфес" (Турция) – "Фенербахче" (Турция) – 89:86, "Бавария" (Германия) – "Баскония" (Испания) – 77:71.