Картина, которую создал искусственный интеллект, продана на аукционе Christie's

В четверг, 25 октября, на торгах Christie's в Нью-Йорке была продана картина под названием "Портрет Эдмонда Белами", созданная с помощью искусственного интеллекта. Она ушла с молотка за 432,5 тысячи долларов. Такая информация появилась на сайте аукционного дома.

Над созданием картины работал коллектив из трех 25-летних студентов из Франции под названием Obvious. Они разработали алгоритм, с помощью которого компьютер, основываясь на полотнах известных живописцев, может создать оригинальную картину.

Изначально лот оценивался в 7-10 тысячи долларов, передает ТАСС. На картине изображен мужчина в черном костюме с белым воротником. "Портрет Эдмонда Белами" стал первым произведением искусства, созданным с помощью искусственного интеллекта, который аукционный дом Christie’s продал за свою 252-летнюю историю.