26 октября 201811:46
Нападающий "Барселоны" опоздал на матч и был наказан
В среду "Барселона" нанесла поражение "Интеру" в Лиге чемпионов с результатом 2:0. Нападающий сине-гранатовых Усман Дембеле провел весь матч на скамейке запасных, при том что встречу пропускал травмированный Лионель Месси.
Француз был наказан главным тренером Эрнесто Вальверде за опоздание на предматчевую установку. Собрание начиналось в 19.00, а Дембеле появился на стадионе в 19.25. Вальверде внес опоздавшего футболиста в заявку на матч, но на протяжении 90 минут Усман даже не разминался.
Усман Дембеле был приобретен "Барселоной" у дортмундской "Боруссии" летом 2017 года. Прошлым летом 21-летний нападающий стал чемпионом мира в составе сборной Франции.
Сейчас
09:41
Умер Николай Караченцов
Картина дня
-
Наводнение на Кубани
- ЕС грозит России новыми санкциями из-за Азовского моря
- США отправили дроны на Хмеймим
- Сборная России поднялась на пять мест в рейтинге ФИФА
- Новые правила для самозанятых прошли первое чтение
Самое читаемое
-
Известный хирург насиловал пациенток под наркозом и снимал на видео
- Телеведущую, бравшую интервью у Путина, уволили за расизм
- Киллер, осужденный пожизненно, женился на бывшем следователе
- В желудке пластик и рюкзак: врачи спасают пса-героя из тайги
- "Макарошки" закуплены: саратовский депутат сел на "министерскую диету"
Авто.Вести.Ru
-
Роскошный BMW X7: все подробности и российские цены!
- Гидрометцентр рассказал, когда стоит "переобуваться"
- Преемник Skoda Rapid: первые фото и новые подробности
- Kia подняла цены на семь моделей в России
- В России начат прием заказов на новый Audi A6 (есть цены)
Экономика
-
Зачем ФРС так агрессивно и настойчиво повышает ставки?
- 10 самых больших ледоколов в мире
- Как выжить на рынке кредитов МСП? Рецепт от специалистов
- На США надвигается инфляционная угроза
- Акции Amazon и Google рухнули после отчетов
- В России стремительно растут цены на сахар
Недвижимость
-
Шнур и Матильда избавляются от прошлого
- Королеву Елизавету хотят выселить из дворца
- Россиянам предложили оплачивать долги соседей
- Ставки растут: брать ли ипотеку?
- Жилой район превратили в свалку
- Назван главный загрязнитель планеты
Вести.Медицина
-
5 фактов о психопатах, которые должен знать каждый
- 8 способов заснуть (и выспаться), в которые верят ученые
- Страшнее, чем в ужастиках: кто такие люди-тени и откуда они появляются
- Есть вопрос: как кофе влияет на состояние кожи
- Папаверин решил главную проблему лучевой терапии рака
Вести в 20.00
-
Стихийное бедствие на Кубани
- Противники Трампа перед выборами идут ва-банк
- Уральский школьник начал "Движение вверх" с двойки по физкультуре
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Судебные приставы начали охоту на должников-автомобилистов
- Возможности удвоятся: в НИИ Склифосовского построят новый корпус
- Лабиринт из заборов: зону строительства станции метро "Стромынка" пришлось расширить
- Еще больше юмора: семейка СуперБобровых вернулась в кинотеатры
- Ко ВГИКу ее "привезла" судьба: великолепная Тамара Семина отмечает юбилей
Вести.Стиль
-
Как ухаживать за кожей в осенне-зимний период
- От откровенных съемок до анорексии: 5 историй самых успешных моделей plus size
- Модный практикум: как стильно выглядеть в паре?
- Что носить этой зимой? 10 самых модных шуб из цветного меха
- Магия утра: 5 шагов к бодрости, которые работают
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Психологи выяснили, какой поступок является самым романтичным для женщин и мужчин
- Учёные записали жутковатые сейсмические "завывания" ледника Росса
- Как изменится продолжительность жизни людей во всём мире в 2040 году
- В Китае испытан самый большой в мире беспилотный транспортный самолёт
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"
Сегодня
В Петербурге умер дирижер и композитор Борис Темирканов
23 минуты назад
Тротуар провалился под пешеходами в Турции. Видео
8 минут назад
Николай Караченцов (1944 - 2018). Фотолента
1 час назад
Арестована мать брошенного в Щелкове мальчика
7 минут назад
Помогите выжить Анечке с пороком сердца
19 часов назад
Ученые нашли неожиданную замену стволовым клеткам
2 минуты назад
Киллер "ореховских" женился на бывшем следователе
51 минута назад
Вон из Москвы: столичные жители перебираются за город
58 минут назад
В Майкопе из-за ливней введен режим ЧС
1 час назад
В WhatsApp появились стикеры как в Viber и Telegram
2 часа назад
"Погода 24": юг России заливают тропические ливни
5 часов назад
390
Бурятские чиновники подарили местному жителю озеро
5 часов назад
382
Новый полис ОМС можно будет получить до 1 ноября
7 часов назад
У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 6,8
9 часов назад
Тревожность - откуда она приходит и как от нее избавиться
19 часов назад
Что такое духи с феромонами и как они работают?
19 часов назад
8 стран с крупнейшими запасами урана
25.10.2018 10:47
Пражский филармонический хор даст концерт в Москве
23.10.2018 19:25
Премьера осени: на "России" выходит многосерийная драма "Ненастье"
18.10.2018 16:07