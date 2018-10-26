Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Сёму Чернышева

1 октября на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Сёмы Чернышева из Тольятти. Мальчик родился с непроходимостью кишечника, и на второй день жизни его прооперировали: удалили полтора метра тонкой кишки. А всего Сёма перенес уже четыре операции. После тяжелых хирургических вмешательств удалось сохранить лишь часть кишечника, поэтому организм мальчика пока не усваивает обычную пищу в необходимом объеме – ему необходимо дополнительное внутривенное питание. Семья с двумя детьми живет скромно, оплата дорогого питания родителям не по силам.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 308 406 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru, rbc.ru и rusfond.ru собрали 1 328 432 руб. Мама Сёмы благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".