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Изучение древнейших галактик и дальних областей Вселенной 36 минут назад
Брат титана: у самого массивного объекта в ранней Вселенной обнаружился соперник
Не успели астрономы сообщить об открытии "космического монстра" молодой Вселенной Гипериона, как обнаружился почти такой же по массе, но ещё древнее. И, похоже, он является частью системы совсем уж невообразимых масштабов.
Об открытии сообщает научная статья, опубликованная в журнале Nature Astronomy группой во главе с Линьхуа Цзяном (Linhua Jiang) из Пекинского университета.
Новый гигант был найден с помощью 6,5-метрового телескопа Magellan Clay в Чили. Астрономы обозревали площадку в четыре квадратных градуса, сосредоточившись на одной из линий излучения водорода – Лайман-альфа. Повышенная яркость в этой линии указывает на высокую, по сравнению с межгалактическим пространством, концентрацию газа, а значит, на наличие галактик.
Свежеоткрытый объект – это протоскопление галактик. Оно наблюдается на красном смещении 5,7. То есть этот кластер существовал, когда Вселенной был всего миллиард лет отроду. Это вдвое перекрывает рекорд протосверхскопления Гиперион (два миллиарда лет).
Правда, "новичок", видимо, слегка уступает титану по массе: 3,6 × 1015 солнц против 4,8 × 1015 солнц. Впрочем, это очень незначительное отставание, даже если не учитывать погрешности измерений (с ними разница может оказаться и того меньше).
Объём нового протокластера составляет около 43 тысяч кубических мегапарсеков. Гипериону он уступает по этому параметру примерно в 12 раз. Но с учётом близких масс это означает только, что объект, открытый группой Цзяна, имеет гораздо большую среднюю плотность. Что и не удивительно: ему предстоит стать скоплением галактик, то есть "звёздные острова" будут связаны своей гравитацией в единую систему. В то же время недавний рекордсмен – это протосверхскопление. Сверхскопления бывают массивнее скоплений, но вещество в них сконцентрировано не так сильно.
В любом случае новый протокластер сравним по массе с крупнейшими известными скоплениями галактик. Но все они были обнаружены в более поздние эпохи. Как такое "чудовище" успело образоваться всего за миллиард лет? У астрономов пока нет убедительного ответа.
Более того, похоже, открытый объект являются частью ещё более крупной системы. Астрономы обнаружили в исследованной площадке любопытный участок. Там объекты, излучавшие в линии Лайман-альфа уже через миллиард лет после Большого взрыва, встречаются удивительно часто. Говоря точнее, в 6,6 раза чаще, чем в среднем для этой эпохи. Авторы обнаружили там по меньшей мере 41 такой "излучатель" (часть из них уже была известна по работам предшественников). Природа этой области пока остаётся загадочной.
Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о самом древнем объекте в видимой Вселенной и древнейшем столкновении галактик.
При изучении ранней Вселенной астрономы снова и снова находят объекты, которые, согласно существующим представлениям, просто не могли успеть образоваться. Видимо, теории возникновения галактик и ещё более крупных систем в скором будущем придётся серьёзно пересмотреть.
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