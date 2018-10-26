В Москве и области объявлен "желтый" уровень опасности

27 октября в Москве и Подмосковье объявлен "желтый" уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 12-17 метров секунду, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре.

Местами возможны небольшие осадки и гололедица. Температура ночью не поднимется выше 1-3 градусов тепла, а вот днем воздух прогреется до плюс 5-7 градусов.

Между тем минувшей ночью в столице были зафиксированы заморозки и первый снег. Белый покров лег сразу в нескольких районах Москвы и области. Правда, зимний пейзаж продержался недолго, очень быстро снег растаял.