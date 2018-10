Рассылка бомб знаменитостям: Трамп расстроен, подозреваемый задержан

Президент США Дональд Трамп проинформировал мировую общественность о том, что рассылка самодельных бомб политическим противникам Белого дома замедлила рост рейтингов республиканцев в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США 6 ноября.

Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter. Трамп сообщил, что для него "очень досадно, что так происходит".

Republicans are doing so well in early voting, and at the polls, and now this “Bomb” stuff happens and the momentum greatly slows — news not talking politics. Very unfortunate, what is going on. Republicans, go out and vote!