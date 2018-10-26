Рассылка бомб знаменитостям: Трамп расстроен, подозреваемый задержан
Президент США Дональд Трамп проинформировал мировую общественность о том, что рассылка самодельных бомб политическим противникам Белого дома замедлила рост рейтингов республиканцев в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США 6 ноября.
Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter. Трамп сообщил, что для него "очень досадно, что так происходит".
Republicans are doing so well in early voting, and at the polls, and now this “Bomb” stuff happens and the momentum greatly slows — news not talking politics. Very unfortunate, what is going on. Republicans, go out and vote!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 октября 2018 г.
Между тем, как передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN, американские правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в причастности к рассылке посылок с взрывными устройствами.
Эту информацию подтвердила официальный представитель министерства юстиции США Сара Исгур-Флорес, не называя фамилию задержанного и мотивы его поведения.
Она анонсировала проведение по этому поводу специальной пресс-конференции, которая состоится в 21.30 по московскому времени (14.30 по местному).
Всего же было обнаружена дюжина самодельных взрывных устройств, направленных актеру Роберту Де Ниро, финансисту Джорджу Соросу, экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон, бывшему президенту Бараку Обаме, экс-директору ЦРУ Джону Бреннану, бывшему министру юстиции Эрику Холдеру, члену Палаты представителей Максину Уотерсу, экс-вице-президенту США Джозефу Байдену, сенатору от штата Нью-Джерси Кори Букер и бывшему главе национальной разведки США Джеймсу Клэпперу. Все они придерживаются либеральных взглядов и известны своей критикой Трампа.
Выборы 6 ноября предполагают переизбрание всех 435 членов Палаты представителей Конгресса США, 35 из 10 сенаторов, а также 39 губернаторов. Для того, чтобы взять контроль над нижней палатой американского парламента представителям Демократической партии нужно получить еще не менее 23 мест.
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