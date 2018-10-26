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26 октября 201821:50 Александр Христенко

Меган Келли поплатилась карьерой за неудачную тему

Звезда NBC Меган Келли лишилась работы. Она не раз брала серьезные интервью у известных людей, в том числе у Владимира Путина. А вот предпраздничный разговор о нарядах на Хэллоуин оказался для нее роковым. И все потому, что она решила коснуться одной из самых деликатных для Америки тем. Что теперь будет с карьерой телезвезды, и во что это обойдется каналу?

Меган Келли — телезвезда Америки вот уже больше 10 лет, но лишилась работы буквально за пару дней. Она произнесла неполиткорректную тираду в своем утреннем шоу, после этого программу сразу закрыли. Опытная ведущая, 47-летняя Келли вдруг выступила в защиту так называемого блэкфейса (это черный грим, гуталин, которым до середины прошлого века мазались комики в США для того, чтобы карикатурно изобразить афроамериканцев).

"Что в этом расистского? – недоумевает телеведущая. — У тебя будут неприятности, если ты белый человек, который делает себе блэкфэйс на Хэллоуин, или чернокожий, который красит свое лицо в белый. Но раньше когда я была ребенком, это было в порядке вещей до тех пор, пока ты был одет в соответствии с образом".

Высказывание вызвало огромный резонанс. Меган Келли обвинили в бестактности и расизме. Ведущую попросили поискать черного американца, который бы захотел изобразить белого. Келли припомнили и другую реплику — когда 5 лет назад разгорелась дискуссия, может ли Санта-Клаус быть черным.

"Вот говорят, Санта-Клаус больше не может быть белым, — рассуждала тогда Келли. — Я подумала, это так нелепо, вот снова кто-то говорит, что белый Санта — это расизм. Только потому, что это кого-то задевает, не означает, что мы должны это менять. Христос тоже был белым! Это историческая фигура. Это проверяемый факт. Как и Санта! Дети, знайте!".

После нынешнего скандала с блекфейсом представители NBC от комментариев отказались, и не исключено что руководство канала использовало шумиху в качестве предлога для увольнения. У Меган Келли были не столь высокие рейтинги, как ожидали, к тому же не сложились отношения с редакцией.

На либеральный телеканал NBC она перешла работать с консервативного Fox всего полтора года назад. Хотя старт был многообещающим: в июне прошлого года Келли стала модератором дискуссии на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Кроме того, она сумела взять эксклюзивное интервью у Владимира Путина, которое широко цитировалось в американских СМИ.

Теперь убытки подсчитывает работодатель Меган Келли. По некоторым данным, она получала зарплату 25 миллионов долларов в год. Контракт был на 3 года. И раз он разрывается, ведущей положена неустойка. Келли — сама юрист по образованию — разбирается в подобных вещах, но для надежности наняла адвоката, который, как говорят, уже запросил с NBC 50 миллионов долларов. Ведущая, вероятно, еще появится в эфире своего прежнего телеканала Fox. И не исключено, что там из-за скандала ее рейтинги могут даже вырасти.

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