КХЛ. ЦСКА сокрушил "Слован" с результативным рекордом сезона

Программу очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершали три матча. В первом в истории матче в Вене московский ЦСКА разгромил словацкий "Слован" со счетом 9:0, что стало самым крупным разгромом сезона.

Московские армейцы уже в первую десятиминутку сняли все вопросы о победителе, забросив четыре безответные шайбы. Номинальные хозяева из "Слована" имели свои шансы у чужих ворот, но реализовать их не смогли. Зато хоккеисты ЦСКА в оставшееся время использовали свои моменты менее расточительно и довели матч не только до крупнейшего разгрома в нынешнем сезоне КХЛ, но и одного из самых крупных результатов за историю лиги.

В отличие от столичных армейцев, пришлось приложить намного больше усилий питерским хоккеистам из СКА, которые гостили в Риге. В матч против местного "Динамо" они уступали, но смогли-таки вырвать волевую победу с минимальными 2:1 на табло. Автором решающей шайбы стал Патрик Херсли.

Однако настоящее испытание пришлось на долю финского "Йокерита", который проводил матч против московского "Спартака" в Таллине. Уже к девятой минуте "джокеры" проигрывали 0:2, а позже 1:3, но во второй половине матча они сравняли счет, довели матч до овертайма, где Стив Мозес принес финнам тяжелейшую победу со счетом 4:3.

Напомним, что ранее в КХЛ были зафиксированы следующие результаты: "Амур" – "Ак Барс" (2:4), "Куньлунь Ред Стар" – "Торпедо" (1:2), "Барыс" – "Витязь" (3:1).