Израиль ответил на ракетный удар со стороны сектора Газа

В ответ на ракетные пуски самолеты ВВС Израиля начали наносить авиаудары по объектам палестинских боевиков в секторе Газа.

Как сообщалось, накануне с территории сектора Газа были выпущены по территории Израиля 14 ракет, восемь из которых были перехвачены системой ПРО "Железный купол", напоминает ТАСС. Позднее Армия обороны Израиля сообщила о 16 палестинских ракетных пусках.

Также в минувшую пятницу израильская армия трижды информировала о срабатывании сирен противовоздушной обороны в городе Сдерот и региональном совете Шаар ха-Негев.