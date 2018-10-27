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27 октября 201806:00 Ксения Колчина

Олег Кожемяко: проблема состояния мостов в Приморье - системная

Режим ЧС ввели в двух поселках Приморья после обрушения моста. Он рухнул накануне, когда по нему проезжали большегруз и легковая машина. Погибли два человека.

Лишь глубокой ночью спасатели закончили работать на рухнувшем мосту. Пришлось разгружать фуру, под которой и рухнул переезд. Длинномер перевозил 20 тонн картошки.

Мост через реку Осиновку, по всей видимости, не выдержал перегруза. Автомобилю с таким тоннажем было запрещено по нему проезжать. "Мост постройки уже не первой свежести, поэтому специалисты посмотрели, что мост требует ремонта, поставили ограничения, чтобы большегрузы делали объезд", — уверяет Владимир Архипов, глава Михайловского муниципального района.

Эта авария привела к трагедии. Легковую машину, которая ехала вслед за фурой, раздавило прицепом. Лишь под утро спасателям удалось извлечь тела погибших — в малолитражке ехали женщина и ребенок. Водитель грузовика остался жив.

Авария в двух часах езды от Владивостока изменила рабочий график временно исполняющего обязанности губернатора Приморья. Олег Кожемяко срочно отправился на место ЧП. Где вновь подчеркнул, что это не единичное происшествие — проблема состояния мостов в крае системная.

"Я уверен, что и администрация края, и правительство РФ, и министерство транспорта будем сейчас работать организованно вместе, выработаем и план-график, и дорожную карту, подрядные организации подтянем, и эта работа должна быть, иначе просто такая ситуация может повторяться не только здесь, но и на других участках", — заявил Олег Кожемяко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края.

Водитель фуры, под которой рухнул мост в Осиновке, оштрафован на 20 тысяч рублей. По перекрытой дороге можно было доехать в Арсеньев, Дальнегорск, Кавалерово. Сейчас автомобили отправляются в объезд, что удлиняет путь на 7 километров. Восстановление моста уже обсуждает комиссия по чрезвычайным ситуациям.

В Приморском крае на сегодняшний момент 149 мостов в аварийном состоянии. Около четырехсот — требуют ремонта. А водители большегрузов зачастую просто не обращают внимания на ограничения по весу.

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