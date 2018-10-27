Российские военные летчики провели учебную дозаправку над Балтикой

Экипажи Су-30 и Су-24 морской авиации Балтийского флота отработали дозаправку в воздухе от самолета Ил-78 над Калининградской областью. В общей сложности, участвовали 15 самолетов. Дозаправка в воздухе — один из самых сложных видов летной подготовки, отмечает телеканал "Россия 24". Пилоты находятся на высоте до 5 тысяч метров на скорости около 600 км/ч. И на расстоянии не больше 15-ти метров. Военным летчикам удалось успешно справиться со всеми задачами.