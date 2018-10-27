Новости Экономика

Все видео этой рубрики
27 октября 201810:40

Саммит ОДКБ пройдет в Астане 8 ноября

Валерий Шарифулин/ТАСС

Главы стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности встретятся 8 ноября  в Астане. Президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана обсудят мировые проблемы во второй половине дня, а утром запланирована встреча министров иностранных дел. О дате и формате саммита ОДКБ сообщил МИД Казахстана, пишет РИА Новости.

Сейчас

11:26

Трагедия с мостом в Приморье: возбуждено дело

07:50

Дорожники полностью восстановили автомобильное сообщение с Сочи

04:01

В Морозовской больнице возник пожар: эвакуированы 1000 человек

03:17

В Сочи вновь пошли поезда

02:31

Жертвами обрушения моста в Приморье стали женщина и ребенок

02:03

Израиль ответил на ракетный удар со стороны сектора Газа

21:50

Пожарные спасли 10 человек на юго-западе Москвы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Наводнение на Кубани: пострадали 60 человек, около 10 остаются в больницах

Наводнение на Кубани: пострадали 60 человек, около 10 остаются в больницах

1 час назад
Дорожники полностью восстановили автомобильное сообщение с Сочи

Дорожники полностью восстановили автомобильное сообщение с Сочи

2 часа назад
Священник из США выступил против решения Константинополя

Священник из США выступил против решения Константинополя

4 часа назад
США анонсировали "дополнительные меры" в ответ на убийство Хашогги

США анонсировали "дополнительные меры" в ответ на убийство Хашогги

33 минуты назад
Жертвами обрушения моста в Приморье стали женщина и ребенок

Жертвами обрушения моста в Приморье стали женщина и ребенок

8 часов назад
В США найдена еще одна подозрительная посылка

В США найдена еще одна подозрительная посылка

5 часов назад
Из-за пожара в Морозовской больнице эвакуировали тысячу человек

Из-за пожара в Морозовской больнице эвакуировали тысячу человек

7 часов назад
Нужна помощь: Марку Альмухаметову требуется дорогое обследование и лечение

Нужна помощь: Марку Альмухаметову требуется дорогое обследование и лечение

22.10.2018 08:44
Вспышка инфекционного заболевания зафиксирована в школе под Воронежем

Вспышка инфекционного заболевания зафиксирована в школе под Воронежем

53 минуты назад
Записывай видео и выигрывай 50 000 рублей. Участвуй в конкурсе Ты-киберкOMENтатор

Записывай видео и выигрывай 50 000 рублей. Участвуй в конкурсе Ты-киберкOMENтатор

25.10.2018 17:29
Помогите выжить Анечке с пороком сердца

Помогите выжить Анечке с пороком сердца

25.10.2018 16:57
Власти: в Крыму нет обманутых дольщиков

Власти: в Крыму нет обманутых дольщиков

25 минут назад
Саммит ОДКБ пройдет в Астане 8 ноября

Саммит ОДКБ пройдет в Астане 8 ноября

45 минут назад
Идеальный режим для загара встроен в тело на генетическом уровне

Идеальный режим для загара встроен в тело на генетическом уровне

56 минут назад
Теракт в Афганистане: пять человек погибли, 12 ранены

Теракт в Афганистане: пять человек погибли, 12 ранены

1 час назад
Российские военные летчики провели учебную дозаправку над Балтикой

Российские военные летчики провели учебную дозаправку над Балтикой

4 часа назад
Житель Воронежа отстаивает права острова в Тихом океане

Житель Воронежа отстаивает права острова в Тихом океане

5 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 27 октября 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 27 октября 2018 года

9 часов назад
56
Турция настаивает на выдаче арестованных по делу Хашогги

Турция настаивает на выдаче арестованных по делу Хашогги

11 часов назад
Суд над извергом: Грачев впервые встретился с супругой, которой отрубил руки

Суд над извергом: Грачев впервые встретился с супругой, которой отрубил руки

11 часов назад
Суд Линча: паломники убили водителя, врезавшегося в них

Суд Линча: паломники убили водителя, врезавшегося в них

12 часов назад
Меган Келли поплатилась карьерой за неудачную тему

Меган Келли поплатилась карьерой за неудачную тему

13 часов назад
Старый полис все еще действует, но лучше поменять на новый

Старый полис все еще действует, но лучше поменять на новый

13 часов назад
В МИД РФ полагают, что американцы готовят войну

В МИД РФ полагают, что американцы готовят войну

14 часов назад
Три Galaxy S10 и сгибаемый смартфон: СМИ раскрыли планы Samsung

Три Galaxy S10 и сгибаемый смартфон: СМИ раскрыли планы Samsung

18 часов назад
Клетка тартан: история одного из самых трендовых узоров

Клетка тартан: история одного из самых трендовых узоров

18 часов назад
Первая в России женщина с киберзрением приняла участие в модном показе

Первая в России женщина с киберзрением приняла участие в модном показе

18 часов назад
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего

Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего

22 часа назад
В эфире "Культуры" стартовал музыкальный проект "Шаболовка, 37"

В эфире "Культуры" стартовал музыкальный проект "Шаболовка, 37"

25.10.2018 16:05
"Игра жанров": классику, джаз и современные хиты соединят в одном концерте

"Игра жанров": классику, джаз и современные хиты соединят в одном концерте

24.10.2018 21:48