Новости Политика

Все видео этой рубрики
27 октября 201822:40 Сергей Брилев

Необычный памятник необычному дипломату: Евгению Примакову исполнилось бы 89

29 октября исполнилось бы 89 лет Евгению Максимовичу Примакову. Идет подготовка к тому, чтобы в следующем году отметить его 90-летие. И уже готов памятник. Стоять он будет напротив здания МИД на Смоленской-Сенной площади в Москве, площади, которую, впрочем, осеняют еще две высотки. Непростая задача для скульптора, народного художника РФ Георгия Франгуляна. Кстати, как и Примаков, он – тбилисец. Это Фрагнулян поставил в Москве мемориал "Стена скорби" на проспекте Академика Сахарова, памятники Булату Окуджаве, Дмитрию Шостаковичу, Егору Гайдару, Иосифу Бродскому.

"На площади — три мощные архитектурные доминанты, поэтому она достаточно сложна для установки памятника, потому что в монументальном искусстве главное не нарушить масштаб города. Если ты ошибся — ты испортил город. Поэтому памятник памятник сам не очень большой, если говорить о скульптуре, фигура — 4 метра, а вокруг стоят треугольные колонны, которые символизируют четыре высших достижения Евгения Максимовича, как мне кажется. Это премьер-министр, министр иностранных дел, внешняя разведка и наука", — пояснил Георгий Франгулян.

На самом деле Евгений Максимович Примаков сам себе поставил памятник — в народной памяти. Взять один только разворот над Атлантикой. Но то, кстати, было в бытность его уже премьер-министром. А то, что памятник Примакову будет стоять напротив здания МИД, абсолютно логично. Именно в должности министра иностранных дел он стал известен уже не только специалистам-международникам, но и всей стране. Однако в МИД он все-таки пришел не как журналист или даже академик-международник. "Вести в субботу" расскажут о наименее известной поре его жизни. Мы побывали в его бывшем рабочем кабинете в штаб-квартире Службы внешней разведки.

Мы не можем рассказать, где точно находится этот секретный коридор в комплексе зданий СВР, но ведет нас по нему тот, кто разведкой руководит сейчас, — Сергей Нарышкин.

- Я обратил внимание, что у вас все двери опечатываются. Это каждый вечер так происходит?

- Да, безопасность требует, — рассказывает Сергей Нарышкин.

Вот что о своем привыкании к такому распорядку нам рассказывал сам Евгений Максимович, в 1991-1996 годах возглавлявший СВР: "Когда я пришел работать в разведку, то было ясно, что есть очень сильное течение у нас в стране за ликвидацию разведывательной службы. Если бы эта линия восторжествовала, мы были бы разоружены совершенно. Это глупость была потрясающая. Потому что аналогичного процесса не было на Западе, нельзя было бы договориться об этом с Западом".

На одном из фото Примаков принимает в Москве своего визави, директора ЦРУ Роберта Гейтса. Вот уж кто наверняка ждал расформирования СВР. Не дождался.

Куба, от которой тогда многие отвернулись. А Примаков, словно поддразнивая американцев, отправился туда в командировку в 1994-м. В резиденции российских послов в Гаване на день рождения Примакова тогда пришел Фидель Кастро. Вот как Евгений Максимович вспоминал об их знакомстве: "Во-первых, ему очень понравилось, что я обратился к нему "товарищ Фидель". Во-вторых, я сказал ему, ведь это хорошо, что сейчас нет никакой идеологической основы во взаимоотношениях наших стран, иначе мы бы с ним очень долго спорили, кто прав, китайские коммунисты или кто-то еще".

А это еще один человек из, как считалось тогда, "бывшего" мира, бывший глава разведки ГДР Маркус "Миша" Вольф. Вспоминает его вдова Андреа: "Когда началось уголовное преследование Миши, он дважды писал Горбачеву, но какого-либо ответа он так и не получил".

Кто же тогда единственный не отвернулся от Вольфа? Примаков! "Мы были удивлены, что Примаков сдержал общение встретиться. Он был очень теплым, приятным и замечательным человеком", — рассказала Андрей Вольф.

- Примаков был первым, наверное, руководителем СВР, у которого не было воинского звания?

- Да. Я — второй. Важно не то, что он был гражданским, важно то, что он был на своем месте, — подчеркнул Сергей Нарышкин.

"А почему вы сами не стали генералом, когда пришли работать в Ясенево?" - спросили мы как-то Евгения Примакова. "Я не хотел. Если я буду генералом, то все забудут, что я академик", — отметил Примаков.

Нынешний директор ведет нас на противоположный конец заветного коридора, где находится бывший кабинет Примакова. Сейчас главный кабинет Службы в другом месте, а этот переоборудовали не под мемориальный, а под тот, где вручают награды.

- А Примаков в этом кабинете до 1991 года бывал?

- Я не могу сказать точно, но исключить этого нельзя, — говорит Нарышкин.

- Разное говорят. Примаков был связан или нет с разведкой во времена своей работы в "Правде", в ИМЭМО, в академическом институте?

- Сотрудники Службы разведки, конечно, много взаимодействуют и с учеными. Тем более что Евгений Максимович был видным ученым, арабистом.

- Но он не был, как принято про вас говорить, с погонами?

- Нет.

Но он, без погон, разобрался, куда вести стратегическую политическую разведку новой России.

"Она осталась службой, которая вербовала и получала информацию. Многое было, использование двойников, "дезы" и так далее. Все это у всех разведок мира есть", — рассказывал Примаков.

- Интересно было?

- Очень интересно. Я не хотел уходить оттуда.

Но даже когда ушел, разведка не отпускала. Во-первых, он, естественно, продолжал читать ее донесения как глава МИД, а потом и всего правительства. Во-вторых, просто мистика. Например, приходит Примаков на презентацию книги из серии ЖЗЛ. И на полке позади него — книга о разведчике-нелегале Григулевиче. Он же, Примаков, написал предисловие к книге Вольфа. Они очень сдружились.

"Я сидела рядом с Примаковым, нам подали большие пельмени – хинкали. Он мне тогда сказал: Андреа, их надо есть вот так. Он мне все показал, что столовые приборы остаются в стороне. Я последовала его совету, ела руками — это было очень интересно", — вспоминает Андреа Вольф.

Рассмотрим фотографию с Кубы. Редчайший случай: на одном мероприятии были сразу и Фидель, и Рауль Кастро. Именно Примаков тогда вернул в их душу Россию, на которую они, было, крепко обиделись. Он был разведчик и политик.

"Шахматная доска как символ дипломатии игры. И в дипломатии нет прямых ходов. И если вы обратите внимание, то есть бронзовых клетки, это ход конем. Плюс разворот над Атлантикой и все вместе те ходы, которыми ходят великие дипломаты", — рассказал о своей работе Георгий Франгулян.

И все-таки до МИД действительно была СВР. И в Ясенево он создал тогда удивительную атмосферу, даже повесил ящик для писем и предложений.

"Это как раз из той эпохи, такой раритет, который характеризует политику открытости Евгения Максимович Примакова, которую он привнес в работу Службы внешней разведки", — вспоминает Сергей Нарышкин.

А памятник Примакову хотят ставить все, кто его знал. "Я думаю, что Примаков — политик другого уровня. Он был честен, стремился к добру, был особенным человеком. Хорошо, что он занимался политикой. К сожалению, его время было ограниченно", — отметила Андреа Вольф.

Памятник будет необычным. По предложению вдовы Евгения Максимовича Ирины Борисовны в руках у Примакова будут очки. "Это неожиданно тоже, и это изюминка такая, — сказал Георгий Франгулян — Любой взгляд выражает интеллект человека, его внутренний стержень. Ты способен принимать решения. У него был внимательный, пристальный, всевидящий взгляд".

Сейчас

21:53

ДТП в Санкт-Петербурге: обнаружен восьмой погибший

20:39

В Дагестане загорелась мечеть

20:21

Трамп предложил казнить стрелка из синагоги

19:36

ДТП с пожаром в Питере: найдено тело еще одной жертвы

19:30

Мужчина пытался подорваться в армянском кабмине

19:11

Завершился четырехсторонний саммит в Стамбуле

19:00

Прихожан американской синагоги расстреляли во время службы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин, Меркель, Макрон и Эрдоган провели беспрецедентный саммит

Путин, Меркель, Макрон и Эрдоган провели беспрецедентный саммит

1 час назад
Число жертв стрельбы в синагоге Питтсбурга растет

Число жертв стрельбы в синагоге Питтсбурга растет

1 час назад
ДТП в Санкт-Петербурге: обнаружен восьмой погибший

ДТП в Санкт-Петербурге: обнаружен восьмой погибший

1 час назад
В Краснодарском крае пострадавшим от паводка выплатят миллиард

В Краснодарском крае пострадавшим от паводка выплатят миллиард

1 час назад
Ради жалобы на Россию Порошенко нарушил протокол на встрече с Лукашенко

Ради жалобы на Россию Порошенко нарушил протокол на встрече с Лукашенко

2 часа назад
Эрдоган: четырехсторонние саммиты по Сирии могут быть продолжены

Эрдоган: четырехсторонние саммиты по Сирии могут быть продолжены

1 час назад
The Telegraph: Россия преподала Британии урок

The Telegraph: Россия преподала Британии урок

4 часа назад
Нужна помощь: Марку Альмухаметову требуется дорогое обследование и лечение

Нужна помощь: Марку Альмухаметову требуется дорогое обследование и лечение

22.10.2018 08:44
Расследование Эдуарда Петрова. Модель преступления

Расследование Эдуарда Петрова. Модель преступления

1 час назад
54
Турция поделилась с РФ, ФРГ и Францией данными по убийству Хашогги

Турция поделилась с РФ, ФРГ и Францией данными по убийству Хашогги

2 часа назад
Борьба. Емелин и Сурков выиграли золото чемпионата мира

Борьба. Емелин и Сурков выиграли золото чемпионата мира

2 часа назад
В Ленинградской области обстреляли автобус

В Ленинградской области обстреляли автобус

1 час назад
В Ростове-на-Дону нашли труп младенца

В Ростове-на-Дону нашли труп младенца

1 час назад
Записывай видео и выигрывай 50 000 рублей. Участвуй в конкурсе Ты-киберкOMENтатор

Записывай видео и выигрывай 50 000 рублей. Участвуй в конкурсе Ты-киберкOMENтатор

25.10.2018 17:29
Помогите выжить Анечке с пороком сердца

Помогите выжить Анечке с пороком сердца

25.10.2018 16:57
"Ненастье": отголоски реальных историй

"Ненастье": отголоски реальных историй

56 минут назад
В Кремле прошел концерт, посвященный 100-летию комсомола

В Кремле прошел концерт, посвященный 100-летию комсомола

1 час назад
Наводнение на Кубани: стихия еще не отступила

Наводнение на Кубани: стихия еще не отступила

1 час назад
Гол Сигурдарсона принес "Ростову" победу над "Анжи"

Гол Сигурдарсона принес "Ростову" победу над "Анжи"

2 часа назад
В Дагестане загорелась мечеть

В Дагестане загорелась мечеть

2 часа назад
Трамп предложил казнить стрелка из синагоги

Трамп предложил казнить стрелка из синагоги

2 часа назад
"Пираты" без Джека Воробья: Джонни Деппа оставили за бортом

"Пираты" без Джека Воробья: Джонни Деппа оставили за бортом

2 часа назад
КХЛ. "Нефтехимик" на домашнем льду перебросал "Трактор"

КХЛ. "Нефтехимик" на домашнем льду перебросал "Трактор"

3 часа назад
"Подарок для Путина": Макфол прокомментировал выход США из ДРСМД

"Подарок для Путина": Макфол прокомментировал выход США из ДРСМД

3 часа назад
В ОБСЕ призвали Россию не штрафовать The New Times на 22 миллиона

В ОБСЕ призвали Россию не штрафовать The New Times на 22 миллиона

3 часа назад
Мужчина пытался подорваться в армянском кабмине

Мужчина пытался подорваться в армянском кабмине

3 часа назад
Крымскую чиновницу в Самаре за злоупотребление отправили под домашний арест

Крымскую чиновницу в Самаре за злоупотребление отправили под домашний арест

3 часа назад
"Жизнь - не сахар": за три недели Порошенко получил почти 35 миллионов

"Жизнь - не сахар": за три недели Порошенко получил почти 35 миллионов

3 часа назад
Футбольный "Оренбург" увез ничью из города оружейников

Футбольный "Оренбург" увез ничью из города оружейников

4 часа назад
Глава женералитета Каталонии продолжит "строить республику"

Глава женералитета Каталонии продолжит "строить республику"

5 часов назад
Сверхтяжелой ракетой займутся все конструкторские коллективы "Роскосмоса"

Сверхтяжелой ракетой займутся все конструкторские коллективы "Роскосмоса"

5 часов назад
Водителя известного бизнесмена задержали за стрельбу в центре Москвы и отпустили

Водителя известного бизнесмена задержали за стрельбу в центре Москвы и отпустили

5 часов назад
Очевидцы сняли на видео момент наезда на зрителей во время "Гонок на выживание"

Очевидцы сняли на видео момент наезда на зрителей во время "Гонок на выживание"

5 часов назад
Цены на газ для украинцев повысят как минимум трижды

Цены на газ для украинцев повысят как минимум трижды

5 часов назад
Номерной знак машины, на которой разбился Цой, продадут

Номерной знак машины, на которой разбился Цой, продадут

5 часов назад
Хоккеисты Магнитки переупрямили московское "Динамо"

Хоккеисты Магнитки переупрямили московское "Динамо"

5 часов назад
Россия испытала системы подавления вражеских спутников

Россия испытала системы подавления вражеских спутников

6 часов назад
Археологи нашли поселок рабочих и преступников на берегу Яузы

Археологи нашли поселок рабочих и преступников на берегу Яузы

6 часов назад
Бездомный спас новорожденную, выброшенную в мусорный бак

Бездомный спас новорожденную, выброшенную в мусорный бак

6 часов назад
Wall Street Journal повторила призыв российского МИДа

Wall Street Journal повторила призыв российского МИДа

7 часов назад
"Позывной Бандерас": украинский фильм о Донбассе провалился в прокате

"Позывной Бандерас": украинский фильм о Донбассе провалился в прокате

7 часов назад
У каждого свое море: в Киеве придумали новый антироссийский план

У каждого свое море: в Киеве придумали новый антироссийский план

7 часов назад
Армения может купить американское оружие вместо российского

Армения может купить американское оружие вместо российского

8 часов назад
Welt: развитие России на фоне санкций парадоксально

Welt: развитие России на фоне санкций парадоксально

8 часов назад
Как это устроено: жизнь на МКС

Как это устроено: жизнь на МКС

10 часов назад
Бойня в благополучной семье: отец хотел "избавить детей от мучений"

Бойня в благополучной семье: отец хотел "избавить детей от мучений"

10 часов назад
"Украина - фейл-кейс": глава "Нафтогаза" рассказал о перспективах страны

"Украина - фейл-кейс": глава "Нафтогаза" рассказал о перспективах страны

11 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 27 октября 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 27 октября 2018 года

11 часов назад
Идеальный режим для загара встроен в тело на генетическом уровне

Идеальный режим для загара встроен в тело на генетическом уровне

12 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 27 октября 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 27 октября 2018 года

21 час назад
125
Клетка тартан: история одного из самых трендовых узоров

Клетка тартан: история одного из самых трендовых узоров

26.10.2018 16:53
Первая в России женщина с киберзрением приняла участие в модном показе

Первая в России женщина с киберзрением приняла участие в модном показе

26.10.2018 16:50
В эфире "Культуры" стартовал музыкальный проект "Шаболовка, 37"

В эфире "Культуры" стартовал музыкальный проект "Шаболовка, 37"

25.10.2018 16:05
"Игра жанров": классику, джаз и современные хиты соединят в одном концерте

"Игра жанров": классику, джаз и современные хиты соединят в одном концерте

24.10.2018 21:48