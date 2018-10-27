"Исламский джихад" решил помириться с Израилем

Палестинская группировка "Исламский джихад" (запрещена в России) заявила о прекращении огня в секторе Газа, сообщает портал "Сама ньюс". Соглашение о перемирии достигнуто при посредничестве Египта, уточняется в сообщении.

Накануне ситуация на территории палестинского приморского анклава обострилась. После столкновений полиции с арабами, вышедшими на протестные митинги, по территории Израиля были выпущены несколько ракет. В ответ ВВС Израиля нанесли удары по 80 целям.

После обстрелов со стороны секторы Газа были изменены несколько авиамаршрутов пассажирских лайнеров, вылетающих из аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Посадка самолетов, прилетающих с севера, осуществляется на двух полосах, взлет — с одной. Расписание полетов не менялось.