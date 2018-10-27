Новости Политика

Все видео этой рубрики
27 октября 201813:42

"Исламский джихад" решил помириться с Израилем

EPA

Палестинская группировка "Исламский джихад" (запрещена в России) заявила о прекращении огня в секторе Газа, сообщает портал "Сама ньюс". Соглашение о перемирии достигнуто при посредничестве Египта, уточняется в сообщении.

Накануне ситуация на территории палестинского приморского анклава обострилась. После столкновений полиции с арабами, вышедшими на протестные митинги, по территории Израиля были выпущены несколько ракет. В ответ ВВС Израиля нанесли удары по 80 целям.

 

После обстрелов со стороны секторы Газа были изменены несколько авиамаршрутов пассажирских лайнеров, вылетающих из аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Посадка самолетов, прилетающих с севера, осуществляется на двух полосах, взлет — с одной. Расписание полетов не менялось.

Сейчас

13:57

Горбунов арестован, ему грозит 15 лет

12:19

В Москве пропал "Последний снег" Левитана

12:02

Бойня в благополучной семье: отец хотел "избавить детей от мучений"

11:46

Путин пообещал Кубани помощь федцентра

11:26

Трагедия с мостом в Приморье: возбуждено дело

07:50

Дорожники полностью восстановили автомобильное сообщение с Сочи

04:01

В Морозовской больнице возник пожар: эвакуированы 1000 человек

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин и Меркель прибыли в Стамбул

Путин и Меркель прибыли в Стамбул

45 минут назад
Welt: развитие России на фоне санкций парадоксально

Welt: развитие России на фоне санкций парадоксально

32 минуты назад
Бойня в благополучной семье: отец хотел "избавить детей от мучений"

Бойня в благополучной семье: отец хотел "избавить детей от мучений"

2 часа назад
Трамп уточнил, что плохо, а что - хорошо

Трамп уточнил, что плохо, а что - хорошо

18 минут назад
Небоевые потери: самоубийства стали "страшной проблемой" ВСУ

Небоевые потери: самоубийства стали "страшной проблемой" ВСУ

1 час назад
"Украина - фейл-кейс": глава "Нафтогаза" рассказал о перспективах страны

"Украина - фейл-кейс": глава "Нафтогаза" рассказал о перспективах страны

3 часа назад
Мэттис заявил, что России не удастся заменить США

Мэттис заявил, что России не удастся заменить США

2 часа назад
Нужна помощь: Марку Альмухаметову требуется дорогое обследование и лечение

Нужна помощь: Марку Альмухаметову требуется дорогое обследование и лечение

22.10.2018 08:44
Путин пообещал Кубани помощь федцентра

Путин пообещал Кубани помощь федцентра

2 часа назад
Опубликовано видео из школьного автобуса, смытого с дороги во время наводнения в Техасе

Опубликовано видео из школьного автобуса, смытого с дороги во время наводнения в Техасе

48 минут назад
Трагедия с мостом в Приморье: возбуждено дело

Трагедия с мостом в Приморье: возбуждено дело

2 часа назад
Вместо ответа на вопрос об американских ракетах в Европе Болтон поведал о российских

Вместо ответа на вопрос об американских ракетах в Европе Болтон поведал о российских

1 час назад
В Москве пропал "Последний снег" Левитана

В Москве пропал "Последний снег" Левитана

2 часа назад
Как это устроено: жизнь на МКС

Как это устроено: жизнь на МКС

1 час назад
Записывай видео и выигрывай 50 000 рублей. Участвуй в конкурсе Ты-киберкOMENтатор

Записывай видео и выигрывай 50 000 рублей. Участвуй в конкурсе Ты-киберкOMENтатор

25.10.2018 17:29
Помогите выжить Анечке с пороком сердца

Помогите выжить Анечке с пороком сердца

25.10.2018 16:57
Горбунов арестован, ему грозит 15 лет

Горбунов арестован, ему грозит 15 лет

15 минут назад
Муфтий Крыма переизбран. Имущество меджлиса могут национализировать

Муфтий Крыма переизбран. Имущество меджлиса могут национализировать

1 час назад
"Исламский джихад" решил помириться с Израилем

"Исламский джихад" решил помириться с Израилем

1 час назад
На Украине ищут "кнопочки" для "подчинения Бога"

На Украине ищут "кнопочки" для "подчинения Бога"

1 час назад
Экс-директор РФБ Дмитрий Домани экстрадирован из Черногории в РФ

Экс-директор РФБ Дмитрий Домани экстрадирован из Черногории в РФ

1 час назад
Грузовик провалился под землю в Казани. Видео

Грузовик провалился под землю в Казани. Видео

2 часа назад
Появилось видео землетрясения и его последствий на греческом острове Закинф

Появилось видео землетрясения и его последствий на греческом острове Закинф

2 часа назад
Евгения Медведева: в этом сезоне я готова к ошибкам и неудачам

Евгения Медведева: в этом сезоне я готова к ошибкам и неудачам

3 часа назад
Власти: в Крыму нет обманутых дольщиков

Власти: в Крыму нет обманутых дольщиков

3 часа назад
США анонсировали "дополнительные меры" в ответ на убийство Хашогги

США анонсировали "дополнительные меры" в ответ на убийство Хашогги

3 часа назад
Вспышка инфекционного заболевания зафиксирована в школе под Воронежем

Вспышка инфекционного заболевания зафиксирована в школе под Воронежем

4 часа назад
Еженедельная программа Вести.net от 27 октября 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 27 октября 2018 года

3 часа назад
Идеальный режим для загара встроен в тело на генетическом уровне

Идеальный режим для загара встроен в тело на генетическом уровне

4 часа назад
Программа "Индустрия кино" от 27 октября 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 27 октября 2018 года

13 часов назад
69
Клетка тартан: история одного из самых трендовых узоров

Клетка тартан: история одного из самых трендовых узоров

21 час назад
Первая в России женщина с киберзрением приняла участие в модном показе

Первая в России женщина с киберзрением приняла участие в модном показе

21 час назад
В эфире "Культуры" стартовал музыкальный проект "Шаболовка, 37"

В эфире "Культуры" стартовал музыкальный проект "Шаболовка, 37"

25.10.2018 16:05
"Игра жанров": классику, джаз и современные хиты соединят в одном концерте

"Игра жанров": классику, джаз и современные хиты соединят в одном концерте

24.10.2018 21:48