Горбунов арестован, ему грозит 15 лет

Бывший первый заместитель прокурора Башкортостана заключен под стражу на два месяца. Такое решение вынес Басманный суд Москвы в субботу.

Ранее сообщалось, что экс-прокурор Олег Горбунов задержан в рамках расследования дела о взяточничестве. Обвинение выдвинуто по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Горбунову грозит до 15 лет колонии.

По информации следствия, в 2017 году Горбунов и его подельник (также сотрудник прокуратуры) получили взятку в 10 миллионов рублей за закрытие уголовного дела, возбужденного против высокопоставленного чиновника городской администрации Уфы. Его обвиняли в нарушениях при реализации региональной адресной программы по переселению из аварийного жилья.

Бывший работник республиканской прокуратуры был задержан в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь за границу. Следствие выясняет причастность к коррупционным схемам других чиновников и работников правоохранительных органов республики.