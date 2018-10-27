Wall Street Journal повторила призыв российского МИДа

На необходимость восстановления мирной жизни и катастрофическую ситуацию в сирийской Ракке обратило внимание американское издание The Wall Street Journal.

После "контртеррористической операции", проведенной в этой части Сирии международной коалицией во главе с США, город практически разрушен. Повсюду — безымянные братские могилы, в которых находятся тела тысяч погибших — как мирных граждан, включая женщин и детей, так и боевиков.

Журналисты издания призывают перезахоронить погибших и приступить к полноценному восстановлению города. Именно такие заявления неоднократно делал российский МИД.

До начала вооруженного конфликта в Ракке проживали порядка 300 тысяч жителей. После масштабных боевых действий в окрестностях города обнаружены более 2,5 тысячи тел погибших (опознаны менее 500 человек). Город лежит в руинах, местные власти периодически фиксируют вспышки опасных инфекционных заболеваний, в частности, холеры. Дамаск назвал военные операции международной коалиции в сирийской Ракке геноцидом.