У синагоги в Питтсбурге расстреляли людей

От четырех до восьми человек погибли в результате стрельбы рядом с синагогой "Древо жизни" в районе Сквиррел-Хилл в американском Питтсбурге. По сообщению местного телеканала KDKA-TV, прибывшая полиция вступила в перестрелку с подозреваемым в этом преступлении. Полицейским пришлось укрыться за своими автомобилями, сообщается, что два офицера полиции ранены.

Сообщается, что в синагоге было много людей, собравшихся на субботнюю службу, и что в полиции получили несколько телефонных звонков от людей, укрывшихся внутри здания. Местных жителей призвали не покидать своих домов.