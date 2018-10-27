КХЛ. "Нефтехимик" на домашнем льду перебросал "Трактор"

Матчем в Нижнекамске между местным "Нефтехимиком" и челябинским "Трактором" завершилась программа очередного игрового дня в Континентальной хоккейной лиге. Игра получилась довольно односторонней: хозяева выглядели гораздо активнее гостей и выиграли – 4:1.

Уже в первом периоде "химики" превзошли соперника по числу бросков в десять раз! 21:2 по числу попаданий в створ, но всего 2:0 по числу заброшенных шайб. Отличились Пуустинен и Няттинен.

Однако во втором периоде Аркалов еще забил гол, так что в последней 20-минутке перед "трактористами" стояла трудновыполнимая задача – отыграть три гола. Они смогли "размочить" счет после броска Стоу, но затем пропустили в пустые ворота от Руохомаа. По числу бросков "Нефтехимик" выиграл – 31:19.