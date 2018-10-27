В Краснодарском крае пострадавшим от паводка выплатят миллиард

В Краснодарском крае начали выплачивать компенсации пострадавшим от паводка. Всего на эти цели регион выделит около миллиарда рублей, передает канал "Россия 24".

Об этом на встрече с российским президентов Владимиром Путиным и главой МЧС Евгением Зиничевым сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Сейчас большая вода постепенно отступает. Тем временем в отдаленные деревни края вертолетами доставили 4 дизельных генератора, а в Сочи восстановили движение по трем дорогам, поврежденным из-за ливней.

Жертвами наводнения стали 6 человек. Всего оказались затоплены почти две с половиной тысячи домов.