Фигуристы Бойкова и Козловский в шаге от призов Skate Canada

В канадском Лавале начались финальные прокаты второго этапа серии Гран-при по фигурному катанию – турнира Skate Canada. В состязаниях спортивных пар победили французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, наши Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – четвертые.

Во многом непопадание на подиум для нашей пару определило выступление в короткой программе, где Александра и Дмитрий заняли 4-е место. И даже второй результат в произвольном катании не смог изменить ситуацию для россиян.

Джеймс и Сипре между тем были на голову сильнее всех конкурентов, опередив занявших второе место китайцев Чэн Пэн и Цзинь Ян более чем на 20 баллов – 221,81 против 201,08. Канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро смогли сохранить 3-е место, которое они занимали после короткой программы.