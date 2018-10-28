В Грузии проходят президентские выборы

Президента выбирают в Грузии. Это будут последние прямые выборы главы государства. Победитель будет управлять страной шесть лет.

Баллотируются 25 кандидатов, а изначально заявки подавали свыше 40. Фаворитом гонки считают бывшего министра иностранных дел Саломе Зарабишвили. Её поддерживает правящая партия.

Действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который в ходе выборов 2013 года набрал более 62% голосов избирателей, отказался баллотироваться на второй срок.

В последующих выборах президента будут избирать 300 членов Избирательной коллегии.

За ходом выборов будут следить более тысячи международных наблюдателей, включая наблюдателей от ОБСЕ и американского Национального демократического института.