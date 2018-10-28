Златан Ибрагимович может стать игроком "Реала"

Знаменитый шведский нападающий Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в мадридском "Реале". В переходе 37-летнего футболиста заинтересован президент клуба Флорентино Перес.

В настоящее время Златан Ибрагимович выступает за клуб североамериканской МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси". Однако футболист хочет вернуться в Европу. "Манчестер Юнайтед", в составе которого Ибрагимович играл до отъезда в США, не заинтересован в возобновлении сотрудничества. Интерес к Златану проявил один из его бывших клубов – "Милан", а также "Реал".

"Королевский клуб" испытывает проблемы с нападением. Кроме того, Златан в свое время выступал за "Барселону", где конфликтовал с главным тренером Хосепом Гвардиолой.