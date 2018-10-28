Советница Авакова призвала устраивать взрывы в России

Депутат Верховной рады и советник министра внутренних дел Украины Татьяна Черновол в эфире программы "Эхо Украины" призвала к диверсиям на военных складах в республиках Донбасса и России. Черновол сожалеет, что потеря украинских арсеналов не получила "никакого ответа". Киев бездоказательно обвиняет Россию во взрывах складов с боеприпасами, из-за которых украинская армия лишилась сотен тысяч тонн снарядов, пишет РИА Новости.

"Такие же склады есть на оккупированной территории, которые стреляют в нас, такие же есть на границе с Украиной с российской стороны, те, что стреляют в нас", — заявила советник Арсена Авакова.

За последние полтора года на Украине были уничтожены в результате взрыва боеприпасов четырех крупных арсенала.