Дженна Дуан подала на развод. Ченнинг Татум не хочет платить алименты

Американская актриса Дженна Дуан спустя почти семь месяцев после разъезда с мужем — актером Ченнингом Татумом — официально подала на развод. По сообщению TMZ, это произошло в Лос-Анджелесе в пятницу, 26 октября.

В качестве причины развода Дуан указала непримиримые противоречия. Иск о разводе подан адвокатом Самантой Спектор — ранее она, в частности, представляла актрису Эмбер Херд в ходе ее развода с Джонни Деппом.

Дженна Дуан в своем иске просит о совместной с мужем опеке над их 5-летней дочерью Эверли, а также о назначении ей денежного содержания после развода. Ченнинг Татум также хочет совместной опеки над дочерью, однако просит суд не назначать денежного содержания своей супруге.

Татум и Дуан встретились на съемках фильма "Шаг вперед" (2006) и поженились в июле 2009 года. В апреле нынешнего года они объявили, что больше не живут вместе.