Соседи рассказали о странной привычке убийцы из синагоги
Обвиняемый в расстреле людей в синагоге "Древо жизни" в американском Питтсбурге 48-летний Роберт Боуэрс казался "вполне нормальным парнем" и не вызывал подозрений у своих соседей. Об этом рассказали репортеру телеканала CNN люди, жившие по соседству с питтсбургским стрелком.
Известно, что в квартире по своему нынешнему адресу Боуэрс жил около двух лет, и с виду был самым обычным парнем, не казался ни недружелюбным, ни излишне приветливым. Он то был дома в течение нескольких дней, то несколько дней отсутствовал — своей невесте он говорил, что работает водителем грузовика.
Единственным, что казалось его соседям странным, была привычка Боуэрса смотреть телевизор на очень высокой громкости в самое разное время дня и ночи. Обычно он смотрел таким образом выпуски новостей.
На данные момент не известно о каких-либо прошлых проблемах Боуэрса с законом — он не был известен правоохранительным органам. Предполагается, что он действовал один. Он имел действующую лицензию на ношение огнестрельного оружия и с 1996 года приобрел по меньшей мере шесть единиц такого оружия.
Сообщается, что Боуэрс был активным пользователем любимой ультраправыми соцсети Gab, созданной как альтернатива "Твиттеру" и позиционирующей себя как место для свободного обмена мнениями. В своем аккаунте в Gab будущий питтсбургский стрелок часто публиковал антисемитские высказывания — в частности, заявлял, что благотворительная организация "Общество помощи еврейским иммигрантам" (HIAS) помогает людям из так называемых караванов мигрантов попадать на территорию США.
Он критиковал президента Дональда Трампа, которого, по мнению Боуэрса, окружают слишком много евреев. Примерно за четыре часа до своей атаки на синагогу он написал в одном из комментариев в Gab, что не голосовал за Трампа на выборах.
Самый последний его пост в этой соцсети был опубликован за пять минут до того, как в полицию поступило сообщение о стрельбе в синагоге. Он написал, что "не может сидеть и смотреть, как убивают его народ". Пост заканчивался словами: "Настраивайте вашу оптику, я вхожу".
Robert Bowers, the suspect in the Pittsburgh synagogue shooting, posted on Gab using the name "onedingo," just before the attack, "I can't sit by and watch my people get slaughtered. Screw your optics, I'm going in." https://t.co/SIwrUMFrVN #breaking pic.twitter.com/3gT9GdcNZi— Tom Cleary (@tomwcleary) 27 октября 2018 г.
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