Теннисистки Бабош и Младенович выиграли итоговый турнир в парном разряде

Стали известны победительницы итогового турнира ВТА в парном разряде. Ими стали румынка Тимеа Бабош и француженка Кристина Младенович.

В Сингапуре состоялся финальный матч итогового турнира ВТА в парном разряде. Интернациональный дуэт Тиеа Бабо (Румыния) и Кристина Младенович (Франция) был сильнее чешской пары Барбара Крейчикова/ Катержина Синякова 6:4, 7:5.

В воскресенье пройдет финал в одиночном разряде. В решающем поединке встретятся американка Слоан Стивенс и представительница Украины Элина Свитолина.