ВСУ перебросили к линии разграничения БТРы и "Уралы"

Украинские силовики перебросили к линии разграничения в районе села Валуйское Станично-Луганского района колонну из трех "Уралов" и двух БТР-80, сообщил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По словам Марочко, дислокация техники дестабилизирует обстановку в регионе, тогда как с 29 августа объявлено школьное перемирие.

С начала конфликта в Донбассе стороны неоднократно договаривались о перемирии, но безуспешно, передает ТАСС.