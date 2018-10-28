16 "Самаркандов": системы РЭП появятся в Калининградской и других областях

Министерство обороны России планирует установить и подключить к своей системе передачи данных 16 комплексов системы радиоэлектронного подавления (РЭП) "Самарканд". Соответствующий документ размещен на официальном сайте госзакупок. Аукцион является закрытым.

Речь идет о комплексах трех типов: "Самарканд СУ-ПРД-К2", "Самарканд ПУ-ПРД-Д" и "Самарканд-У". Их предполагается задействовать в 13 воинских частях на Северо-Западе России, в том числе в Мурманской и Калининградской областях, и в Приморском крае.

Срок выполнения контракта — до 10 ноября 2019 года, его начальная (максимальная) стоимость — 61 миллион рублей. Эти средства будут разделены на две равные части в текущем и будущем годах.

Комплексы "Самарканд" с 2017 года находятся на вооружении Северного флота. Эти системы используются для оценки электромагнитной обстановки, поиска, обнаружения и экспресс-анализа радиоизлучений. "Самарканды" также могут определять, где находится источник излучения. Тактико-технические характеристики "Самаркандов" военные не раскрывают.