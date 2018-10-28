Рамзан Кадыров готов взять Кокорина и Мамаева в "Ахмат"

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров высказал свою позицию о находящихся в СИЗО футболистах Александре Кокорине и Павле Мамаеве. Кадыров готов взять двух игроков на перевоспитание в грозненский "Ахмат".

Рамзан Кадыров считает нецелесообразным терять Кокорина и Мамаева как футболистов. Тем более, что Александр и Павел раскаялись в содеянном. Кадыров предложил игрокам перейти "на перевоспитание" в грозненский "Ахмат".

"Я всегда был против любого насилия и защищал слабых. Для сборной России будет большим вредом, если Кокорина и Мамаева посадят. Я их не оправдываю их ни в коем случае. Но они раскаялись, и я не вижу смысла в том, чтобы терять таких футболистов и заключать их под стражу", — приводит слова Рамзана Кадырова ТАСС, — Александр и Павел осознали свою вину. если они перейдут в "Ахмат", мы их перевоспитаем, да и мы нашли бы хороших футболистов".