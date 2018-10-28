"Я проделал хорошую работу": Трамп заявил, что Россия хочет помощи США

Россия хочет получить экономическую помощь от США, считает американский президент Дональд Трамп. Об этом он заявил на митинге в штате Иллинойс, прямую трансляцию которого вел телеканал Fox News. "У нас есть экономика. Мы создали такое благосостояние. Я проделал действительно хорошую работу. Россия хочет нашего участия", — заявил американский президент.

Также американский лидер в очередной раз положительно отозвался о встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая проходила во время саммита в Хельсинки. "У меня была великолепная встреча с Владимиром Путиным. Мы говорили обо всем", — отметил Трамп.

Однако, говоря о прекрасных отношениях на международном ринге, американский президент отметил, что не рискнул бы провести боксерский поединок с Путиным. Цитируя своих противников, которые критикуют Трампа за слишком "любезное" отношение к Путину, глава Белого дома назвал возможный боксерский поединок между двумя лидерами "слишком жестким" и "ужасным".

Ранее Трамп заявил, что проводит такую политику, при которой США являются конкурентом России на рынке в энергетической отрасли.

В начале апреля США ввели новые санкции против ряда крупных российских бизнесменов и подконтрольных им компаний. Это "Группа ГАЗ", "Базовый элемент", "Русал" и группа "Ренова".

Очередные санкции США против России вступили в силу 27 августа. Второй, более жесткий, пакет санкций может быть введен в ноябре: запрет в этом случае может затронуть кредитование российских юридических лиц, экспорт и импорт товаров.