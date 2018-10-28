Очевидец рассказал, как едва не стал участником страшного ДТП на ЗСД в Петербурге

Водитель, ехавший следом за злополучным автомобилем Hyundai Starex, ставшим участником страшной аварии, произошедшей вечером в субботу, 27 октября, на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге, рассказал, что чудом избежал столкновения.

"Вот тормозной след, еще бы чуть-чуть, и все, мы бы так же горели", — говорит мужчина, снимающий на видео горящие автомобили в первые минуты после трагедии.

"Чудом, судьба, я не знаю — Бог дал жизнь еще", — произнес водитель, явно шокированный увиденным.

Напомним, что грузовик Iveco столкнулся с попутным большегрузом Scania, перескочил на полосу встречного движения через разделительное ограждение, и столкнулся с микроавтобусом Hyundai Starex. После аварии машины загорелись.

В результате ЧП погиб водитель и семь пассажиров Hyundai, мужчина, управлявший грузовиком, вылетевшим на "встречку", госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".