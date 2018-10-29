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29 октября 201812:38 (обновлено в 12:47)

В Москве погиб тележурналист, которого избили в прямом эфире в День ВДВ

vk.com

Утром 29 октября в Москве ушел из жизни 25-летний журналист Никита Развозжаев. Он выпал с 11 этажа дома, где жил в последнее время.

Перед тем, как сделать роковой шаг, он оставил на своей странице в соцсети подробное письмо, в котором объясняет причины своего поступка и просит прощения у всех близких, родных людей и коллег, сообщает "КП в Саратове".

Два года назад Никита перебрался в Москву из Саратова. В столице он работал корреспондентом на телеканале НТВ. В День ВДВ в прошлом году Никита попал в криминальную хронику как пострадавший.

Когда Развозжаев выходил в прямой эфир из московского Парка Горького, его ударил по лицу пьяный бывший десантник.

На НТВ произошедшее назвали страшным горем и выразили соболезнование родным Никиты. В пресс-службе телеканала сказали, что все глубоко потрясены случившемся, передает ТАСС.

"Это личная трагедия семьи. Говорить о других подробностях нам бы не хотелось", — говорится в заявлении пресс-службы телеканала.

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