Искать тела погибших в авиакатастрофе Boeing мешает подводное течение

Поиски погибших при крушении самолета Boeing 737 у берегов Индонезии затрудняет сильное течение.

"Видимость серьезно затруднена, пока не удается обнаружить корпус лайнера. Кроме того, в районе наблюдаются сильные подводные течения", — сообщил ТАСС официальный представитель национального Агентства по поиску и спасению Юсуф Латиф.

Самолет авиакомпании Lion Air вылетел из Джакарты на остров Суматра, однако сразу после взлета пилоты запросили экстренную посадку. Через 13 минут борт пропал с экранов радаров. Всего в самолете находились 181 пассажир и 8 членов экипажа.

Крупные обломки лайнера, в частности, взорвавшийся топливный бак, вскоре были найдены в море у берегов Западной Явы. Предполагается, что корпус самолета может находиться на глубине около 30-35 метров. На данный момент из воды подняты 6 тел погибших, их уже доставили в порт Танджунг Приок, передает РИА Новости.

Известно, что разбившийся Boeing только 15 августа заступил на службу. Перед последним рейсом у самолета была найдена техническая неисправность, однако после ремонта его допустили к полету.