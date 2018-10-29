Меркель останется канцлером до 2021 года

Ангела Меркель готова оставаться канцлером Германии до истечения срока своих полномочий. Однако в 2021 году баллотироваться в бундестаг и претендовать на новый срок она не намерена. Ее четвертый срок на посту канцлера — последний. Еще одна новость: Меркель не будет выдвигаться и на должность председателя партии ХДС.

Съезд Христианско-демократического союза (ХДС) пройдет 7-8 декабря в Гамбурге, сообщает "Интерфакс". На пресс-конференции в Берлине Ангела Меркель также заявила, что не намерена участвовать в дискуссиях о своем преемнике на посту председателя ХДС.

"Я уже говорила, что в истории такие попытки "определения преемников" заканчивались провалом, — добавила Меркель. — Поэтому не хочу участвовать в каких-либо дискуссиях о преемнике, чтобы не повлиять на них".

Ангела Меркель также подчеркнула для протокола, что после 2021 года она не намерена претендовать и на другие политические посты. "Полагаю, — добавила канцлерин, — что есть много тем, как внутри-, так и внешнеполитических, которыми можно заниматься, чтобы в конце срока полномочий сказать, что у нас что-то получилось".

Меркель была в четвертый раз переизбрана в бундестаге канцлером ФРГ 14 марта 2018 года. Она стала канцлером в 2005 году, сменив на этом посту отработавшего 7 лет Герхарда Шредера.

Судя по всему, Меркель готова пожертвовать малым – постом в партии, чтобы удержать главный пост — федерального канцлера Германии, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Меркель ранее заявляла, что должна вернуть доверие. Работой канцлера недовольны более половины избирателей, а удовлетворены всего около 17%. ХДС и ее союзник ХСС проиграли местные выборы в Гессене и Баварии. Теперь, по мнению Косачева, самая большая проблема — закачался коалиционный партнер — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

"После местных выборов в Баварии и Гессене, провальных не только для ХДС, но и для союзной баварской ХСС, и для партнера по правящей коалиции СДПГ, оргвыводы должны были последовать", — считает Константин Косачев.

Будущее для Меркель пока не выглядит комфортным. Это либо попытаться сформировать коалицию с зелеными и свободными демократами, когда-то это не удалось, либо возглавить правительство меньшинства, а это может закончиться проведением досрочных выборов, анализирует российский сенатор.