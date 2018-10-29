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Личный транспорт будущего 47 минут назад
Летают все: российские инженеры открыли предзаказы на легендарный ховербайк Scorpion 3
От мечты к реальности: российская компания Hoversurf показала миру, как надо выходить за рамки инженерного любопытства.
В феврале 2017 года компания презентовала новую модель пилотируемого "летающего мотоцикла" Scorpion 3. Тогда многие специалисты отнеслись к разработке с долей скепсиса, посчитав, что переход от стадии прототипирования к коммерческому производству вряд ли возможен.
Однако российские инженеры сдержали обещание. Компания под руководством резидента Сколково и лауреата многих научных премий Александра Атаманова открыла предзаказы на усовершенствованные ховербайки. Коммерческие поставки "мечты экстремалов" стартуют в 2019 году.
Напомним, что первый отечественный ховербайк Scorpion 1 был представлен летом 2016 года на конференции Startup Village в Сколково. Как пояснили разработчики, название устройство получило за форму, напоминающую скорпиона.
Эксперты сразу же поставили под сомнение безопасность "летающего мотоцикла", в частности, отметив, что ноги пассажира находятся в опасной близости от вращающихся пропеллеров.
Собственно, последние и удерживают устройство в воздухе, а в движение их проводят электрические моторы.
Совсем немного времени потребовалось команде Александра Атаманова, чтобы усовершенствовать новинку. На карту было поставлено получение юридического и технического статуса "сверхлёгкого транспортного средства" (по версии Федерального управления гражданской авиации США), поэтому специалисты доработали прототип, чтобы он соответствовал заявленным требованиям.
В частности, для создания каркаса конечной модели инженеры использовали углеродное волокно, что позволило снизить общий вес ховербайка до 114 килограммов (это так называемый юридический максимум). Предыдущая модель с каркасом из алюминия весила в два раза больше. На сайте компании отмечается, что весь каркас выполнен как единый элемент, что придаёт конструкции жёсткость и прочность.
Другая доработка коснулась скорости: если представленная в 2017 году модель могла разгоняться в воздухе до 50 километров в час, то усовершенствованный аналог развивает скорость до 96 километров в час (и это, опять же, допустимый предел).
Ещё одним новым дополнением коммерческой версии является гибридная литиево-марганцево-никелевая батарея мощностью 12,3 киловатт-часов, благодаря которой полёт может длиться от 10 до 25 минут, в зависимости от веса пилота и погодных условий.
Кстати, ховербайк может летать и в беспилотном режиме – на дистанционном управлении. В этом случае экстремальное удовольствие можно продлить до 40 минут.
Что же касается безопасности, то ещё при создании второй и третьей версий "Скорпиона" дизайнеры отодвинули пропеллеры подальше от ног пилота. Теперь же, чтобы успокоить скептиков, их диаметр ещё и уменьшили на пять сантиметров.
Отметим и компактность итоговой модели: на ней можно, к примеру, влететь в дверной проём или же спокойно уместиться на стандартном парковочном месте автомобиля.
Высота полёта на Scorpion 3 составляет пять метров над землёй, однако пилот может по своему желанию регулировать её. Благодаря системе стабилизации и контроля высоты, можно "запретить" байку подниматься выше определённой отметки. Что, несомненно, порадует обеспеченных родителей, готовых купить ховербайк своим детям.
Кроме того, модель включает систему аварийной посадки, звуковую и визуальную систему предупреждения о преградах и специальные защитные элементы, прочно удерживающие пилота в седле.
Ховербайк позиционируется как экологически чистый продукт, который не использует топливо и, соответственно, не загрязняет атмосферу. Достаточно зарядить аккумулятор (что займёт 2,5 часа), чтобы мотоцикл вновь был готов к полёту.
Кстати, классификация ховербайка как "сверхлёгкого транспортного средства" позволяет управлять им без лицензии пилота, отмечает сайт New Atlas.
Опустить экстремалов с небес на землю сможет разве что цена новинки. Стоимость ховербайка составит 150 тысяч долларов (почти десять миллионов рублей по курсу на 29 октября 2018 года). Чтобы сделать предзаказ, придётся оставить депозит в размере 10 тысяч долларов (655 тысяч рублей). Срок доставки с момента бронирования – от двух до шести месяцев, уточняют разработчики.
Кстати, инженеры компании Hoversurf уже заключили сделку о поставках "летающих коней" с полицией Дубая. Сегодня они продолжают развивать сферу транспорта будущего, создавая летающее такси.
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