Шойгу: появление ракет средней и меньшей дальности в Европе не останется без последствий

Европа должна знать и понимать, что повлечет за собой выход Соединенных Штатов из договора о ракетах средней и меньшей дальности и размещение на ее территории этого оружия, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с греческими коллегой Паносом Камменосом.

Российский военачальник уточнил, что серьезные последствия ждут, прежде всего, саму Европу. И призвал страны НАТО шире обсуждать это решение США.

Напомним, 20 октября Соединенные Штаты объявили о желании разорвать ДРСМД, так как, по их мнение, Россия давно его нарушает. МИД РФ назвал это опасным шагом и предрек начало новой гонки вооружений.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. В силу он вступил через год. Соглашение запрещает разрабатывать и производить баллистические ракеты с ядерными боевыми частями, которые имеют радиус действия от 500 до 5500 километров.

Это оружие рушит базовый принцип взаимного сдерживания: позволяет атаковать противника внезапно, и он просто не успевает нанести гарантированный ответный удар.