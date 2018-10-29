Минобороны РФ предупреждают, что "Белые каски" готовят новую провокацию

В Сирии боевики "Белых касок" готовят очередную провокацию с использованием отравляющих веществ с целью обвинения правительственных войск в применении химоружия против местного населения. Соответствующая информация поступила в российский Центр по примирению.

Как уточнил "Интерфаксу" руководитель Центра по примирению Владимир Савченко, для осуществления провокации в города Азаз, Мареа и Чобанбей провинции Алеппо прибыли несколько десятков членов организации "Белые каски". Ранее в эти пункты из города Джиср-эш-Шугур провинции Идлиб на закрытых грузовиках были доставлены емкости с отравляющими веществами, предположительно с хлором.

В настоящее время члены организации "Белые каски" проводят постановочные съемки с участием неизвестных местным жителям гражданских лиц, сообщил Савченко, после чего "миру опять предъявят очередных жертв применения химоружия правительственными войсками".