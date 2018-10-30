Новости Происшествия

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30 октября 201809:39

Авария в доке: один человек пропал без вести, двое в реанимации

Один человек пропал без вести после затопления плавучего дока ПД-50 в Мурманске. Об этом сообщила губернатор Мурманской области Марина Ковтун на своей странице в Instagram.

Инцидент произошел во время выхода из дока авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", который стоял там на ремонте. По данным РИА Новости, в ночь на вторник произошел сбой в подаче электричества, в результате цистерны дока оказались заполнены водой, и док резко ушел под воду.

Двое пострадавших были доставлены в реанимацию. Глава регионального Центра медицины катастроф Виктор Рогалев сообщил, что один человек находится в реанимации медсанчасти "Севрыба", другой – в городской больнице. Еще два человека получили амбулаторную помощь.

В настоящее время работы ведут аварийно-спасательные и водолазные группы Северного флота. "Адмирал Кузнецов" на буксире выведен из дока на безопасное расстояние. Ковтун подчеркнула, что о причинах ЧП пока говорить рано, "выводы будут делать следственные органы".

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