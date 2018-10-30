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Цены на бензин 20 минут назад
Два дня на раздумья: нефтяников склоняют к топливному альтруизму
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал нефтяникам два дня, чтобы урегулировать ситуацию с ценами на бензин в рознице. Если сдержать их не удастся, он не исключил введения запретительных пошлин на экспорт нефти. Какие еще варианты урегулирования вопроса обсуждали в правительстве?
Два дня на урегулирование цен на бензин. Такой срок дал премьер-министр Дмитрий Медведев компаниям. В противном случае, по его словам, могут быть введены запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке.
"Я хотел бы, чтобы Министерство энергетики, Александр Валентинович, вы, непосредственно курирующий вице-премьер, провели в ближайшие несколько дней консультации с нашими нефтяными компаниями и либо договорились о том, что будет подготовлен и принят план работы и определённое соглашение о поддержании сложившегося уровня цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, либо буквально в ближайшее время мне придётся подписать решение о том, чтобы ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты", — обратился Медведев к министру Новаку.
Цены на бензин на АЗС пошли вверх весной из-за повышения акцизов, а также привлекательности экспорта и роста спроса. В июне правительство переломило эту динамику: власти пообещали нефтяникам снизить акцизы, а те, в свою очередь, взяли обязательство сдерживать цены. Нефтяники не повышали цены на топливо все лето.
Однако осенью топливо снова стало дорожать: в оптовом сегменте производители повысили цены в сентябре на 10 процентов. Такие оценки озвучили в Росстате. Вслед за этим решением начали расти аппетиты и у владельцев заправок. В Московской топливной ассоциации отмечают: с 22 по 29 октября средняя цена на 92-й бензин выросла на 4 копейки, на 95-й — на 5 копеек.
А в Независимом топливном союзе отмечают: изменение розничных ценников год к году оказался куда более значительным.
"Если мы возьмем октябрь 2017 года к октябрю 2018-го, то тут изменение цен более значительное. 92-й подорожал на 13%, дизель – рост порядка 19%, 95-й бензин – рост 13%", — сообщил Григорий Баженов, руководитель аналитического центра Независимого топливного союза.
Ранее СМИ сообщили о том, что на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака нефтяники обратились с предложением поднять розничные цены на бензин и дизель на 4-5 рублей за литр с нового года. Как объяснили производители, сейчас они вынуждены работать в убыток.
К тому же с января следующего года на бензин и дизельное топливо вырастут акцизы в полтора раза — до более чем 12 тысяч и до примерно 8 с половиной тысяч за тонну соответственно.
Параллельно растет стоимость нефти: марка Brent вплотную приближается к порогу в 80 долларов за баррель. И эксперты говорят: если Америка в ноябре введет обещанные санкции в отношении крупнейшего производителя — Ирана, цена и дальше пойдет вверх.
В итоге вице-премьер Дмитрий Козак уже заявил, что есть высокая вероятность запуска заградительной пошлины на нефть и нефтепродукты, что сделает равновыгодной продажу топлива как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Как отметил вице-премьер, пошлина может быть введена на следующей неделе. Некоторые эксперты подчеркивают, в создавшейся ситуации это наиболее логичное решение.
"На мой взгляд, самый простой и удобный способ – пошлины. Пошлины ранее были, их просто ввести сразу для всех, не прибегая к квотированию, которое займет более долгий период. Совет по товарным рынкам планирует написать письмо с просьбой уже сейчас вводить пошлины, потому что видно, что те объемы, которые должны были прийти на рынок, не приходят, очевидно, что они были направлены на экспорт", — отмечает Максим Дьяченко, председатель правления НП "Совет по товарным рынкам".
Ранее в Минфине сообщили, что обсуждается и второй вариант: введение лицензий на экспорт нефтепродуктов для производителей. Обладатели этой лицензии смогут поставлять топливо за рубеж при условии, что они обеспечили определенный объем бензина и на российский рынок.
По поводу регулирования цен высказались и в ФАС.
"Сейчас завершается налоговый маневр, мы делаем все возможное для того, чтобы были так расставлены приоритеты, чтобы ни в коем случае бензин не рос больше, чем в пределах инфляции. И эта цель абсолютно достижима, и мы ее достигнем. Я уверен, что мы этого добьемся", — высказал уверенность руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.
А Дмитрий Козак отметил, что нефтяники должны сами проявить альтруизм и продавать независимым трейдерам нефтепродукты по тем же ценам, что и своим дочерним предприятиям. В любом случае — пока у них есть время обсудить стратегию.
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