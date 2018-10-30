Поставщик электроэнергии в Минобороны РФ арестован за мошенничество

Технический директор компании "Оборонэнергосбыт" Юрий Ющак (поставщик электроэнергии в Минобороны РФ), и гендиректор компании "Энергодата" Вадим Матвеев (партнер "Оборонэнергосбыта") подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере.

Ющак был арестован 12 сентября 2018 года сроком на месяц, затем срок заключения под стражей ему был продлен до конца декабря. В отношении Матвеева ходатайство об аресте поступило 13 сентября, но было отклонено.

"18 октября следствие вновь обратилось в суд с просьбой арестовать его, и на этот раз он был помещен под стражу. В настоящее время в суд поступило ходатайство о продлении срока содержания этого человека в СИЗО", — сообщили в пресс-службе Хамовнического суда Москвы.

По версии следствия, Матвеев заключил с "Оборонэнергосбытом" договор об оказании услуг в сфере информационных технологий, однако в реальности никаких услуг оказано не было, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, добавив, что по этому делу проходит технический директор "Оборонэнергосбыта" Юрий Ющак. Ущерб, нанесенный действиями подозреваемых, сейчас устанавливается.

Это не первый скандал, связанный с "Оборонэнергосбытом". Бывший гендиректор компании Александр Змихновский обвиняется в завышении стоимости электроэнергии, поставляемой в Минобороны. В настоящее время он находится в розыске.