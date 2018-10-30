Трамп намерен запретить давать гражданство США по рождению

Дональд Трамп намерен лишить права на американское гражданство родившиеся на территории США детей неграждан страны или незаконных мигрантов. Американский лидер сообщил, что собирается подписать соответствующий указ.

"Мы — единственная страна в мире, в которую приезжает человек, у него появляется ребенок, и ребенок фактически является гражданином США со всеми преимуществами. Это смешно. И это должно закончиться", — цитирует Трампа РИА Новости.

Ранее сообщалось, что администрация президента США планирует ужесточить условия для получения американского гражданства и получение грин-карт для легальных мигрантов.