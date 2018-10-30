Первыми "шоколатье" оказались не майя: учёные переписали историю фаворита сладкоежек

Шоколад можно без преувеличения назвать "кумиром" миллионов. Этот продукт имеет поклонников по всему миру, и ценят его как сладкоежки, так и те, кто заботится о своём здоровье.

Исследователей, впрочем, волнуют не только полезные свойства шоколада и эксперименты с ним, но ещё и его история.

Известно, что родиной дерева какао и, соответственно, лакомства, которое готовят из его бобов, является Центральная и Южная Америка. Индейцы майя, а затем и ацтеки, смешивали молотые и обжаренные какао-бобы с водой и добавляли в эту смесь острый перец. Получался питательный пенистый напиток, который употребляли в основном во время праздников и ритуалов. Более того, майя использовали какао-бобы в качестве денег.

Но, как оказалось, первыми "шоколатье" были представители других народов, а майя и ацтеки лишь заимствовали чужое открытие.

В ходе новой работы международная команда во главе с учёными из Университета Британской Колумбии (Канада) выяснила, что "одомашнивание" дерева какао произошло на полторы тысячи лет раньше, чем предполагалось, причём не в Центральной, а в Южной Америке.

Авторы работы поясняют: согласно предыдущим археологическим свидетельствам, древние племена научились готовить шоколад (впрочем,совсем не в том виде, в котором мы его знаем) 3900 лет назад.

Генетические данные указывают на то, что первые какао-деревья (вид Theobrōma cacāo) пустили корни в экваториальных и субэкваториальных регионах Южной Америки. Здесь наблюдается наивысшее разнообразие представителей рода Theobroma (кстати, это название переводится с греческого как "пища богов").

Вслед за генетиками археологи обратили внимание на те регионы, откуда ведут историю какао-деревья и их родственные виды. Эта работа привела специалистов к новому открытию.

"Это исследование показывает нам, что люди в верховьях бассейна Амазонки, простирающихся в предгорьях Анд на юго-востоке [современного] Эквадора, собирали и потребляли какао, которое, по-видимому, является близким родственником того типа какао, который позднее использовался в Мексике. И они делали это на 1500 лет раньше", — рассказывает соавтор работы профессор антропологии Майкл Блейк (Michael Blake).

По его словам, местом, где были найдены самые древние химические и генетические следы шоколада, стало древнее городище под названием Санта-Ана-Ла-Флорида, где тысячи лет назад жили представители индейских племён майо-чинчипе.

Ранее канадские археологи обнаружили здесь остатки керамической посуды, сохранившие следы кукурузы, бобов, маниока (клубнеплодное тропическое растение) и перца чили. Блейк попросил коллег провести новый анализ и проверить, не осталось ли в керамике следов какао.

В результате авторы работы получили неоспоримые доказательства: анализ выявил следы зёрен крахмала из бобов T. cacao, а также химические биомаркеры – следы соединений, содержащихся в растении (в том числе теобромина, теофиллина и кофеина). Более того, генетический анализ выявил фрагменты ДНК с последовательностями, уникальными для какао-дерева.

"Наши данные показывают, что индейцы майо-чинчипе определённо использовали зёрна какао и, скорее всего, сладкую мякоть, которая окружает зёрна", — пояснил Блейк.

При этом возраст находок оценивается в 5450 лет. Судя по анализу артефактов из разных археологических слоёв, продукт из какао был широко распространён среди индейцев Южной Америки от 5300 до 2100 лет назад.

Специалисты отмечают, что керамическая посуда этих племён оказалась весьма "сложной" и к тому же была изготовлена задолго до появления гончарного дела в Центральной Америке и Мексике.

Антропологи полагают, что технология производства таких изделий, как и рецепт шоколада, распространились на север позже.

Некоторые артефакты культуры майо-чинчипе свидетельствуют о том, что этот народ путешествовал вдоль тихоокеанского побережья. Судя по всему, индейцы торговали, в том числе, ключевыми растениями (саженцами) и продуктами и, возможно, обменивались знаниями с другими народами.

Впрочем, какао-деревья могли и сами "захватить" новые территории и разрастись в других регионах.

Кроме того, отмечается, что следы какао были найдены в основном в сосудах, то есть из бобов индейцы майо-чинчипе явно готовили напиток.

Некоторые из таких сосудов были обнаружены в знаковых местах, к примеру, их ставили около гробниц, вероятно, в качестве подношений умершим или богам. Это говорит о том, что у южноамериканских индейцев, как впоследствии и у майя, шоколад являлся так называемым ритуальным напитком.

С другой стороны, множество фрагментов более простой (очевидно, "бытовой") керамики со следами какао были обнаружены и в других местах. Антропологи полагают, что потребление шоколада было широко распространено среди племён майо-чинчипе, и продукт предназначался не только для ритуалов.

Авторы работы уверены, что изучение "истоков" пищи, которую весь мир употребляет сегодня, помогает понять важные аспекты жизни древних людей и развития общества.

"Сегодня все мы в той или иной степени полагаемся на продукты, которые были созданы коренными народами Северной и Южной Америки", — считает Блейк.

По сути, на любых фрагментах керамической посуды или каменных инструментов могут обнаружиться следы какао, поскольку такие материалы хорошо сохраняют химические и генетические маркеры даже во влажной тропической среде. Поэтому не исключено, что история шоколада окажется ещё более древней, заключают исследователи.

Более подробно об этой работе рассказывается в статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution.

Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали об истории других продуктов. Так, самое древнее пиво варили 13 тысяч лет назад для поминок на Ближнем Востоке, старейшее в мире оливковое масло готовили на рубеже 2-3 тысячелетий до нашей эры в Италии, а в Грузии были найдены следы самого древнего вина возрастом 8 тысяч лет.