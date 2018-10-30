Тема:

Археология и история 12 минут назад

Новости Наука

30 октября 201815:33 Юлия Воробьёва

Первыми "шоколатье" оказались не майя: учёные переписали историю фаворита сладкоежек

Южноамериканские индейцы майо-чинчипе использовали зёрна какао для приготовления шоколада 5400 лет назад.
Фото dghchocolatier/pixabay.com.

Шоколад можно без преувеличения назвать "кумиром" миллионов. Этот продукт имеет поклонников по всему миру, и ценят его как сладкоежки, так и те, кто заботится о своём здоровье.

Исследователей, впрочем, волнуют не только полезные свойства шоколада и эксперименты с ним, но ещё и его история.

Известно, что родиной дерева какао и, соответственно, лакомства, которое готовят из его бобов, является Центральная и Южная Америка. Индейцы майя, а затем и ацтеки, смешивали молотые и обжаренные какао-бобы с водой и добавляли в эту смесь острый перец. Получался питательный пенистый напиток, который употребляли в основном во время праздников и ритуалов. Более того, майя использовали какао-бобы в качестве денег.

Но, как оказалось, первыми "шоколатье" были представители других народов, а майя и ацтеки лишь заимствовали чужое открытие.

В ходе новой работы международная команда во главе с учёными из Университета Британской Колумбии (Канада) выяснила, что "одомашнивание" дерева какао произошло на полторы тысячи лет раньше, чем предполагалось, причём не в Центральной, а в Южной Америке.

Авторы работы поясняют: согласно предыдущим археологическим свидетельствам, древние племена научились готовить шоколад (впрочем,совсем не в том виде, в котором мы его знаем) 3900 лет назад.

Генетические данные указывают на то, что первые какао-деревья (вид Theobrōma cacāo) пустили корни в экваториальных и субэкваториальных регионах Южной Америки. Здесь наблюдается наивысшее разнообразие представителей рода Theobroma (кстати, это название переводится с греческого как "пища богов").

Вслед за генетиками археологи обратили внимание на те регионы, откуда ведут историю какао-деревья и их родственные виды. Эта работа привела специалистов к новому открытию.

"Это исследование показывает нам, что люди в верховьях бассейна Амазонки, простирающихся в предгорьях Анд на юго-востоке [современного] Эквадора, собирали и потребляли какао, которое, по-видимому, является близким родственником того типа какао, который позднее использовался в Мексике. И они делали это на 1500 лет раньше", — рассказывает соавтор работы профессор антропологии Майкл Блейк (Michael Blake).

По его словам, местом, где были найдены самые древние химические и генетические следы шоколада, стало древнее городище под названием Санта-Ана-Ла-Флорида, где тысячи лет назад жили представители индейских племён майо-чинчипе.

Ранее канадские археологи обнаружили здесь остатки керамической посуды, сохранившие следы кукурузы, бобов, маниока (клубнеплодное тропическое растение) и перца чили. Блейк попросил коллег провести новый анализ и проверить, не осталось ли в керамике следов какао.

В результате авторы работы получили неоспоримые доказательства: анализ выявил следы зёрен крахмала из бобов T. cacao, а также химические биомаркеры – следы соединений, содержащихся в растении (в том числе теобромина, теофиллина и кофеина). Более того, генетический анализ выявил фрагменты ДНК с последовательностями, уникальными для какао-дерева.

"Наши данные показывают, что индейцы майо-чинчипе определённо использовали зёрна какао и, скорее всего, сладкую мякоть, которая окружает зёрна", — пояснил Блейк.

При этом возраст находок оценивается в 5450 лет. Судя по анализу артефактов из разных археологических слоёв, продукт из какао был широко распространён среди индейцев Южной Америки от 5300 до 2100 лет назад.

Специалисты отмечают, что керамическая посуда этих племён оказалась весьма "сложной" и к тому же была изготовлена задолго до появления гончарного дела в Центральной Америке и Мексике.

Антропологи полагают, что технология производства таких изделий, как и рецепт шоколада, распространились на север позже.

Некоторые артефакты культуры майо-чинчипе свидетельствуют о том, что этот народ путешествовал вдоль тихоокеанского побережья. Судя по всему, индейцы торговали, в том числе, ключевыми растениями (саженцами) и продуктами и, возможно, обменивались знаниями с другими народами.

Впрочем, какао-деревья могли и сами "захватить" новые территории и разрастись в других регионах.

Кроме того, отмечается, что следы какао были найдены в основном в сосудах, то есть из бобов индейцы майо-чинчипе явно готовили напиток.

Некоторые из таких сосудов были обнаружены в знаковых местах, к примеру, их ставили около гробниц, вероятно, в качестве подношений умершим или богам. Это говорит о том, что у южноамериканских индейцев, как впоследствии и у майя, шоколад являлся так называемым ритуальным напитком.

С другой стороны, множество фрагментов более простой (очевидно, "бытовой") керамики со следами какао были обнаружены и в других местах. Антропологи полагают, что потребление шоколада было широко распространено среди племён майо-чинчипе, и продукт предназначался не только для ритуалов.

Авторы работы уверены, что изучение "истоков" пищи, которую весь мир употребляет сегодня, помогает понять важные аспекты жизни древних людей и развития общества.

"Сегодня все мы в той или иной степени полагаемся на продукты, которые были созданы коренными народами Северной и Южной Америки", — считает Блейк.

По сути, на любых фрагментах керамической посуды или каменных инструментов могут обнаружиться следы какао, поскольку такие материалы хорошо сохраняют химические и генетические маркеры даже во влажной тропической среде. Поэтому не исключено, что история шоколада окажется ещё более древней, заключают исследователи.

Более подробно об этой работе рассказывается в статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution.

Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали об истории других продуктов. Так, самое древнее пиво варили 13 тысяч лет назад для поминок на Ближнем Востоке, старейшее в мире оливковое масло готовили на рубеже 2-3 тысячелетий до нашей эры в Италии, а в Грузии были найдены следы самого древнего вина возрастом 8 тысяч лет.

Ранее по теме

Сейчас

15:12

На нефтебазе в Югре полыхают два резервуара

14:01

В Москве загорелась гостиница "Останкино"

13:25

Патриарх Кирилл: на Украине реализуется глобальный заказ на уничтожение Русской церкви

12:22

Путин встретится с отставными губернаторами

12:09

В Индонезии началась ДНК-экспертиза тел жертв авиакатастрофы

10:35

ФСБ раскрыла в Татарстане спящую ячейку ИГ

09:47

На отремонтированный "Адмирал Кузнецов" с высоты 15 метров упал кран

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

На нефтебазе в Югре полыхают два резервуара. Есть пострадавшие

На нефтебазе в Югре полыхают два резервуара. Есть пострадавшие

16 минут назад
Ремонт легко и быстро: упавший кран оставил в "Адмирале Кузнецове" дырку 4 х 5 метров

Ремонт легко и быстро: упавший кран оставил в "Адмирале Кузнецове" дырку 4 х 5 метров

2 часа назад
ФСБ раскрыла в Татарстане спящую ячейку ИГ. Схвачены 18 человек

ФСБ раскрыла в Татарстане спящую ячейку ИГ. Схвачены 18 человек

5 часов назад
"Останкино" потушили, число пострадавших растет

"Останкино" потушили, число пострадавших растет

32 минуты назад
Патриарх Кирилл: на Украине реализуется глобальный заказ на уничтожение Русской церкви

Патриарх Кирилл: на Украине реализуется глобальный заказ на уничтожение Русской церкви

1 час назад
Николая Караченцова помянули весело, как он и завещал

Николая Караченцова помянули весело, как он и завещал

33 минуты назад
10 регионов России с самым низким уровнем безработицы

10 регионов России с самым низким уровнем безработицы

5 часов назад
Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

29.10.2018 10:00
Девять лет испытаний для сына Фарады: пока боролся за отца, от Полицеймако ушла жена

Девять лет испытаний для сына Фарады: пока боролся за отца, от Полицеймако ушла жена

1 час назад
Бельгия и Германия остались без ж/д сообщения из-за кражи кабеля

Бельгия и Германия остались без ж/д сообщения из-за кражи кабеля

3 часа назад
Скрывающийся от стреляющих полицейских угонщик врезался в столб и перевернулся. Видео

Скрывающийся от стреляющих полицейских угонщик врезался в столб и перевернулся. Видео

4 часа назад
Почему кормить белок - опасно для жизни

Почему кормить белок - опасно для жизни

4 часа назад
"Бывшие". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова 3 ноября

"Бывшие". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова 3 ноября

53 минуты назад
"Легкий, летний, добрый, трогательный": Захарова и Песков о новом фильме Тиграна Кеосаяна

"Легкий, летний, добрый, трогательный": Захарова и Песков о новом фильме Тиграна Кеосаяна

2 часа назад
Премьера песни "Недосказанная" в исполнении Григория Лепса к сериалу "Годунов"

Премьера песни "Недосказанная" в исполнении Григория Лепса к сериалу "Годунов"

3 часа назад
Голландцы ищут добровольцев, готовых зачать и родить ребёнка в космосе в 2021-2024 годах

Голландцы ищут добровольцев, готовых зачать и родить ребёнка в космосе в 2021-2024 годах

3 часа назад
Суд Эквадора не удовлетворил иск Ассанжа к посольству приютившей его страны

Суд Эквадора не удовлетворил иск Ассанжа к посольству приютившей его страны

1 час назад
Трамп намерен запретить давать гражданство США по рождению

Трамп намерен запретить давать гражданство США по рождению

1 час назад
Елена Наумова: предмет экспозиции — любовь

Елена Наумова: предмет экспозиции — любовь

1 час назад
Художники предложили превратить Петра I в Атлантиду и утопить в Неве

Художники предложили превратить Петра I в Атлантиду и утопить в Неве

2 часа назад
Кронштадт: проследить историю флота

Кронштадт: проследить историю флота

2 часа назад
Шотландские ученые: рисунки пиктов могут оказаться древней письменностью

Шотландские ученые: рисунки пиктов могут оказаться древней письменностью

2 часа назад
Травмы головы и сломанный нос: московская школьница уверяет, что ее избила одноклассница

Травмы головы и сломанный нос: московская школьница уверяет, что ее избила одноклассница

2 часа назад
Путин встретится с отставными губернаторами

Путин встретится с отставными губернаторами

2 часа назад
В Индонезии началась ДНК-экспертиза тел жертв авиакатастрофы

В Индонезии началась ДНК-экспертиза тел жертв авиакатастрофы

3 часа назад
Для беременной супруги принца Гарри наняли бригаду из двух десятков медиков

Для беременной супруги принца Гарри наняли бригаду из двух десятков медиков

3 часа назад
Константин Хабенский не может оформить в собственность квартиру в элитном ЖК

Константин Хабенский не может оформить в собственность квартиру в элитном ЖК

3 часа назад
Поставщик электроэнергии в Минобороны РФ арестован за мошенничество

Поставщик электроэнергии в Минобороны РФ арестован за мошенничество

4 часа назад
Названы самые популярные подержанные кроссоверы в России

Названы самые популярные подержанные кроссоверы в России

4 часа назад
10 игр, в которые лучше не играть на работе

10 игр, в которые лучше не играть на работе

4 часа назад
Два дня на раздумья: нефтяников склоняют к топливному альтруизму

Два дня на раздумья: нефтяников склоняют к топливному альтруизму

5 часов назад
Вести.net: "Яндекс" нарастил квартальную выручку на 39%

Вести.net: "Яндекс" нарастил квартальную выручку на 39%

5 часов назад
Подмосковный дом сдали за 64 тысячи долларов в месяц

Подмосковный дом сдали за 64 тысячи долларов в месяц

5 часов назад
Kia заменит большой седан Quoris в России новой моделью

Kia заменит большой седан Quoris в России новой моделью

5 часов назад
Вести.net: IBM совершит крупнейшее поглощение в истории софтверной индустрии

Вести.net: IBM совершит крупнейшее поглощение в истории софтверной индустрии

6 часов назад
Из-за сильного ветра в Чехии встали десятки поездов

Из-за сильного ветра в Чехии встали десятки поездов

6 часов назад
"Пиноккио" от Дель Торо может оказаться мрачной сказкой

"Пиноккио" от Дель Торо может оказаться мрачной сказкой

6 часов назад
Скандал в Ельце: была кирха, стал строительный магазин

Скандал в Ельце: была кирха, стал строительный магазин

6 часов назад
Микроавтобус врезался в дерево в Тверской области: 9 пострадавших

Микроавтобус врезался в дерево в Тверской области: 9 пострадавших

6 часов назад
"Манчестер Сити" победил "Тоттенхэм" в чемпионате Англии

"Манчестер Сити" победил "Тоттенхэм" в чемпионате Англии

7 часов назад
В Думу внесены законопроекты об ужесточении наказания за оставление места ДТП

В Думу внесены законопроекты об ужесточении наказания за оставление места ДТП

7 часов назад
Белый дом усиливает защиту границы с Мексикой

Белый дом усиливает защиту границы с Мексикой

9 часов назад
У Виктора Бута снова ухудшилось самочувствие

У Виктора Бута снова ухудшилось самочувствие

9 часов назад
Немецкая оппозиция ликует: выборы прошли по ее сценарию

Немецкая оппозиция ликует: выборы прошли по ее сценарию

9 часов назад
Трамп приказал подготовить ответ России по договору РСМД

Трамп приказал подготовить ответ России по договору РСМД

9 часов назад
У Сизара Сэйока, которого обвиняют в рассылке бомб в США, нашли список потенциальных жертв

У Сизара Сэйока, которого обвиняют в рассылке бомб в США, нашли список потенциальных жертв

9 часов назад
В Магадане началась акция "Колокол памяти"

В Магадане началась акция "Колокол памяти"

10 часов назад
"Ненастье": отголоски реальных историй

"Ненастье": отголоски реальных историй

27.10.2018 22:15
Юрий Башмет приглашает в "Зарядье" на "Фантастическую Кармен"

Юрий Башмет приглашает в "Зарядье" на "Фантастическую Кармен"

26.10.2018 22:10
Помогите выжить Анечке с пороком сердца

Помогите выжить Анечке с пороком сердца

25.10.2018 16:57
"Игра жанров": классику, джаз и современные хиты соединят в одном концерте

"Игра жанров": классику, джаз и современные хиты соединят в одном концерте

24.10.2018 21:48